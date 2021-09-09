Один из крупнейших российских производителей стройматериалов заходит на рынок Новосибирска

Одна из крупнейших торгово-производственных компаний России, ГК «Седрус» со штаб-квартирой в Москве, вышла на рынок стройматериалов Сибири, зарегистрировав свое подразделение в Новосибирской области.

Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ПК Седрус Сибирь» зарегистрировано в Бердске, на улице Промышленной, 20. В этом же здании, по информации 2GIS, размещается завод отделочных материалов Livna Group. Соучредителями «ПК Седрус Сибирь» выступили московские бизнесмены — генеральный директор ГК «Седрус» Сергей Чубчев и генеральный директор УК «Седрус» Владимир Докучаев. Сергей Чубчев также возглавил «ПК Седрус Сибирь».

ГК «Седрус» работает на российском рынке проиводства и продажи стройматериалов с 1998 года. Продуктовый портфель компании – монтажные смеси, штукатурки, шпаклевки и так далее — представлен торговыми марками «Основит», «Стройбриг», «Indastro» и «Мастер Гарц». Продукция поставляется более, чем в 60 регионов РФ, включая работающие в регионах федеральные строительные гипермаркеты DIY (Леруа Мерлен, СТД Петрович, Касторама, OBI, К-Раута).

В мае текущего года Рфйффайзенбанк предоставил ГК «Седрус» финансирование в размере 650 млн рублей на строительство завода по производству сухих строительных смесей в Ульяновской области. О планах группы компаний по созданию производственных предприятий в Сибири пока не сообщалось, однако ранее в Новосибирске, в Калининском районе был открыт офис продаж «Седруса».