Губернатор потребовал жесткой синхронизации работы дорожников и коммунальщиков при ремонте дорог Новосибирска

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников потребовал синхронизировать работы коммунальных служб с дорожным ремонтом в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников 9 сентября дал ряд поручений по время выездного совещания на объектах ремонта улично-дорожной сети Новосибирска. Ремонт объектов осуществлялся в рамках нацпроекта БКД в 2018, 2020 и 2021 году. Ситуацию регулярно контролируют областные власти.

Участники совещания доложили главе региона о выполненных работах на улицах Советской, Сибирской и на Красном проспекте, в том числе в части обустройства колодцев на объектах улично-дорожной сети, а также отметили: представители муниципалитета уведомляют коммунальные службы о проведении дорожных работ.

Программы работ коммунальных служб должны быть жёстко синхронизированы с работами на объектах дорожного ремонта, особенно если речь идет о нацпроекте «Безопасные качественные дороги».

«Я ещё в прошлом году обращал внимание на эту проблему, просил изменить технологию и подход к организации работ, совместить замену покрытия на проезжей части с работами по укреплению колодезных «стаканов», менять оголовки, люки, при необходимости— использовать опыт других регионов и городов. Могу с пониманием отнестись к ситуации этого года: мы летом выделили средства на ремонт большого количества объектов. Объемы серьезные и, может, коммунальщики не успевали реагировать, хотя это нужно делать. Что касается объектов БКД, то тут все чётко спланировано, узнать — что мы будем делать в следующем году, можно уже сейчас. И у коммунальщиков в производственно-ремонтной программе проекта БКД все колодцы уже должны быть запланированы. Нужно не просто делиться планами и уведомлять, а требовать синхронизировать работы», — поставил задачу губернатор.

Особое внимание глава региона во время посещения объектов акцентировал на технологиях, применимых в дорожно-ремонтных работах в Новосибирске. Даже те, что существуют уже несколько лет, преподносятся как инновационные, те, которые существуют десятилетиями — только начинают внедряться в работу. Необходимо менять подход и к проведению дорожно-строительных работ, избавляясь от устаревших и внедряя эффективные технологии.

«Вы говорите о некоторых вещах как чуть ли не о новациях, открытиях сегодняшнего дня, и тут же оговариваетесь: решениям пять лет. Тем решениям, которые мы сегодня обсуждаем, даже не пять лет — в других городах они и десять лет назад использовались», — сказал Андрей Травников.

Так, одна из таких технологий — применение литого асфальтобетона, хотя ей несколько десятков лет, просто с 2010 году в Новосибирске не было установки, которая бы позволила привозить асфальтобетон на место производства работ. Заместитель мэра Новосибирска Олег Клемешов отметил, что в текущем году такое оборудование было приобретено. Также, впервые за несколько лет в областном центре начали использовать технологии заливки швов, хотя ее нельзя назвать инновационной. При этом подобный профилактический ремонт значительно продлевает срок службы дорожного покрытия.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Новосибирске отремонтируют 156 дорог на дополнительные средства. Из них 96 автомобильных дорог, и оставшиеся— дороги в частном секторе.