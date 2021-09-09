Новосибирская область направит 12 миллиардов рублей на объекты инфраструктуры до 2024 года

Новосибирская область планирует вложить в строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры 12,3 миллиарда рублей до 2024 года. Как сообщили в правительстве региона 9 сентября, эти средства были высвобождены после списания долгов по бюджетным кредитам.

Как рассказал губернатор Новосибирской области Андрей Травников на Московском финансовом форуме, на новых и реконструированных объектах планируется реализовать 30 инвестпроектов общей стоимостью 171 млрд руб. При этом они позволят создать почти 4,5 тыс. рабочих мест и за 10 лет направить налоговые отчисления на сумму около 61 млрд руб. в бюджеты всех уровней.

Губернатор также отметил, что сейчас основная часть инфраструктурных проектов в регионе сосредоточена в Новосибирской и Барабинско-Куйбышевской агломерациях. В первой идёт формирование хоны опережающего развития «Наукополис», где объединятся объекты научной, инновационной, транспортной и социальной инфраструктуры программы «Академгородок 2.0» с якорным проектом ЦКП «СКИФ».

Для реализации инвестпроектов в регионе применяются такие инструменты, как инвестиционный налоговый вычет, запущенный в 2020 году и составивший по итогам прошлого года почти 400 млн руб., и инфраструктурные кредиты из федерального бюджета по льготным условиям.

«Это уже реально работающие инструменты, и уже сегодня мы видим объём средств, которые мы дополнительно можем вложить в развитие региона, в экономику, в развитие инфраструктуры», — отметил Андрей Травников.

Напомним, в августе в минэкономразвития назвали лидеров инвестиционного рейтинга среди муниципальных районов и городских округов Новосибирской области.