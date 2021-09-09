Новосибирский парламентарий через суд потребовал миллион с обвинившей его в рейдерстве предпринимательницы

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области Вячеслав Илюхин через суд потребовал взыскать миллион с директора компании «Экогород» Людмилы Сторожевой. В комментарии в соцсети «ВКонтакте» она обвинила народного избранника в попытке получения денег «через подконтрольные лица, совершившие рейдерский захват компании «Экогород».

Иск парламентария поступил в Калининский районный суд Новосибирска. Как сообщили в суде, депутат Законодательного собрания Вячеслав Илюхин требует взыскать миллион рублей с руководителя компании «Экогород» Людмилы Сторожевой в качестве возмещения ущерба деловой репутации.

Предметом для иска стал комментарий, оставленный директором «Экогорода» в сообществе «Калининский район» в соцсети «ВКонтаке» под видео «Доходное место или фиаско комбинаторов». Согласно иску, Людмила Сторожева написала, что парламентарий занимается незаконной, противоправной деятельностью, «которому в преддверии выборов нужны денежные средства, которые он планирует получать через подконтрольные лица, совершившие рейдерский захват компании Экогород». Кроме того, народный избранник усмотрел в комментарии оскорбление личности, в частности, во фразе «главный лжец Пашино». «Данная направленность комментария оскорбляет истца, создает негативное отношение и порочит его деловую репутацию», — отметили в суде.

Дата рассмотрения иска пока не назначена. Вячеслав Илюхин родился в 1967 году, окончил Новосибирский государственный аграрный университет. В Законодательном собрании он состоит в комитете по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам. Парламентарий, согласно ЕГРЮЛ, также является соучредителем «Новосибирского клуба избирателей», председателем совета реготделения партии «Родина», руководителем стройкомпании «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области». До регионального парламента избирался в городской совет, в 2005 и 2010 годах по округу №15 в Пашино, представляя партию «Единая Россия».

ООО «Экогород» зарегистрировано в 2013 году, учредителем, по данным Rusprofile, значится Людмила Сторожева. Предприятие специализируется на чистке и уборке (в частности, услуги клининга в трех многоквартирных домах). Выручка компании за 2020 год превысила 33,6 млн рублей.