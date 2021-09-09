Защищено: Символ Беларуси на сибирской земле

KsOnline
 
Символ Беларуси на сибирской земле
На фото слева направо — депутат Законодательного собрания Новосибирской области Валерий Ильенко, глава Новосибирского района Новосибирской области Андрей Михайлов, заместитель генерального директора ОАО «МТЗ» по маркетингу Михаил Кадников и председатель совета директоров ТПС ОАО «МТЗ» в Российской Федерации и генеральный директор ООО «Торговый дом МТЗ-Сибирь» Дмитрий Белайц

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