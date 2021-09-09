Новосибирский суд оставил под стражей предполагаемого убийцу экс-депутата Митряшина

Суд продлил срок содержания под стражей подозреваемому в убийстве экс-депутата горсовета Новосибирска Ивана Митряшина на один месяц.

Новосибирский районный суд Новосибирской области на месяц продлил срок содержания под стражей Александру Данилову, которого подозревают в убийстве бывшего депутата горсовета, экс-начальника главного управления благоустройства и озеленения мэрии Новосибирска Ивана Митряшина, сообщает пресс-служба суда.

«Продлен срок содержания под стражей в отношении обвиняемого Данилова А. Н. на один месяц, а всего на пять месяцев, то есть до 10 октября 2021 года, — говорится в сообщении. Уточняется, что постановление не вступило в законную силу.

Напомним, о гибели Ивана Митряшина стало известно в мае текущего года. Следствие установило, что бывший депутат был зарезан в ходе бытового конфликта во время застолья. Данилов несколько раз ударил руками и ножом мужчину, в результате чего Митряшин скончался в больнице — очевидцы вызвали скорую помощь.

Подозреваемого задержали. В отношении 50-летнего Александра Данилова возбуждено уголовное дело по части 4 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью). В мае суд избрал меру пресечения Данилову в виде заключения под стражу на два месяца, однако позже продлил срок. По неофициальной информации, Данилов является отцом сожительницы бывшего депутата.

Напомним, ранее в Красноярске вынесли приговор бизнесмену и экс-депутату краевого Заксобрания Анатолию Быкову, которого обвиняют в организации двойного убийства. Бизнесмену назначено наказание в виде 13 лет колонии общего режима.