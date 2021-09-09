Эксперты подвергли критике итоги ремонта дороги в Кировском районе Новосибирска

Очередная проверка выполненных дорожных работ прошла на этой неделе на оживленном перекрестке улиц Тюменской и Оловозаводской в Кировском районе Новосибирска. В ходе проверки группа Дорожного контроля выявила несколько нарушений.

На перекрестке улиц Тюменской и Оловозаводской произведен ремонт 1000 квадратных метров дорожного полотна на сумму 1,2 миллионов рублей. Буквально в ночь перед проверкой подрядчик устранил часть ранее найденных замечаний, но в ходе мониторинга эксперты выявили еще несколько нарушений.

«Основное замечание на этом объекте – безопасность дорожного движения: разметки нет, знаки закрыты деревьями. А самое главное – большой, оживленный перекресток спального района, рядом магазин, ходят люди, но маршрут не оборудован для маломобильных групп граждан и мам с колясками. Здесь барьеры 20-30 см, их невозможно преодолеть пожилому человеку. Беспокоит также люк канализационного колодца», – отметил в ходе выездной проверки министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Часть выявленных нарушений характерна для большинства проверенных объектов. По словам министра, это проблемы с канализационными колодцами, сопряжением отремонтированных участков с существующими дорогами, съездами во дворы и качеством асфальто-бетонной смеси.

Подрядчик заявил, что устранение некоторых замечаний не входит в его компетенцию – эти работы изначально не были прописаны в договоре, и решать проблемы должна мэрия города.

«Будем разговаривать с мэрией. Нужно убирать бетонные блоки, которые мешают пешеходам, маломобильным гражданам. Не сделана разметка пешеходных переходов, хотя знаки стоят, – комментирует депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов. – Непонятна судьба перекошенного люка канализационного колодца – нам говорят, что это собственность Горводоканала, будем связываться с ним. Внутри трамвайных рельсов асфальт тоже не сделан – подрядчик объясняет, что эти участки не были прописаны в плане работ. Это недоразумение надо ликвидировать, будем искать решение».

Напомним, 13 июля «Единая Россия» инициировала создание рабочей группы из депутатов Совета депутатов Новосибирска и областного парламента, которые вместе с экспертами будут проверять расход 278 миллионов рублей, выделенных из регионального бюджета на ремонт городских дорог. Общий объем ремонта участков дорог на выделенные средства – 231,7 тысячи квадратных метров. Это 17 участков в Октябрьском районе, 10 – в Кировском, 9 – в Ленинском, по 8 – в Центральном и Советском, по 7 – в Железнодорожном, Первомайском и Калининском, по 6 – в Заельцовском и Дзержинском районах. Из 85 объектов на текущий момент завершены 80. Привлеченные независимые эксперты подготовили отчеты о качестве выполненных работ по 62 объектам: из них на 27 объектах выявлены нарушения.