В Новосибирской области газифицируют 70 тысяч домов

В правительстве Новосибирской области на этой неделе состоялось заседание регионального штаба по газификации. Участие в совещании приняли заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка, министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов, депутат Госдумы РФ Виктор Игнатов, а также представители муниципальных образований и газораспределительных организаций.

В регионе сформировали план-график догазификации домов, куда были включены 70 453 дома. Список будет дополняться данными от муниципальных образований.

По словам депутата Госдумы РФ Виктора Игнатова, главная проблема сейчас – решить, как газораспределительным станциям будут возмещать расходы по подведению труб к домам.

«Например, жители частного сектора Ленинского района Новосибирска говорят о том, что ГРС выставляет им большие счета за подведение газа к дому, в свою очередь компания поясняет, что пока им не понятен механизм того, как расходы за подведение труб будут оплачиваться. В рамках совещания было сказано, что для всех газораспределительных компаний этот механизм будет разработан до 1 ноября. Они будут получать компенсацию из бюджета», – отметил Виктор Игнатов.

В свою очередь, в ходе совещания министр ЖХК и энергетики региона Денис Архипов рассказал, что в регионе разработают единую схему газоснабжения.

Прием предварительных заявок на догазификацию начался в Новосибирской области с 26 июля этого года. Заявки принимаются на электронную почту администраций муниципальных образований, производственных подразделений Новосибирской области ООО «Газпром газораспределение Томск», в клиентском центре предоставления услуг ООО «Газпром газораспределение Томск». Также заявку можно подать с помощью официального портала Единого оператора газификации.

Напомним, в августе 2020 года «Единая Россия» провела рабочее совещание по вопросу газификации регионов. На нем партия предложила механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям, выступила с инициативой создания единого оператора по вопросам газоснабжения и предложила дать возможность гражданам получать все услуги по подключению газа через «единое окно» МФЦ.