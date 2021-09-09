В Новосибирске назначен новый управляющий филиалом банка «Уралсиб»

Василий Попов
 
Управляющим филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске назначена Наталья Голубева
Фото: yandex.ru

Управляющим филиалом банка «Уралсиб» в Новосибирске назначена Наталья Голубева, сообщили в компании.

В Новосибирском филиале банка «Уралсиб»  назначен новый управляющий. Им стала Наталья Голубева. Ранее с 2018 года управляющим филиалом был Александр Сорокин.

Наталья Голубева в банковском бизнесе работает с 2002 года. С 2005 года занимала руководящие должности в АО «Райффайзенбанк».

В должности  управляющего филиалом Наталья Голубева будет заниматься задачами расширения бизнеса в ключевых сегментах, увеличения клиентской базы и доли рынка в городах присутствия банка «Уралсиб» в Сибирском регионе.

Наталья Голубева родилась в Сухуми. Имеет три высших образования, в 2007 году окончила Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности «банковское дело». В 2011–2012 гг. прошла обучение в Международном институте менеджмента ЛИНК.

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