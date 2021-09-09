В Новосибирске эвакуировали суд из-за угрозы взрыва

Заельцовский районный суд Новосибирска эвакуировали из-за угрозы взрыва. Один из подсудимых заявил о том, что пронес в здание гранатомет и гранату, сообщает пресс-служба суда.

Утром 9 сентября в Заельцовском районном суде Новосибирске объявили экстренную эвакуацию после сообщения об угрозе взрыва.

Сообщается, что в здание суда вошла женщина, которая проходил по одному из дел в качестве подсудимой. На посту охраны приставы потребовали предъявить документы, удостоверяющие личность, а также сумку для осмотра, после чего женщина сообщила, что в ее сумке находятся гранатомет и граната.

Сотрудник суда потребовал положить сумку на стол и проследовать в служебное помещение. Кроме того, приставы сообщили о происшествии в полицию и экстренные службы. Все сотрудники суда и посетители были эвакуированы из здания.

«После проведения необходимых мероприятий было установлено, что сообщение является ложным. Заельцовский районный суд Новосибирска вернулся к работе в штатном режиме», — уточняется в сообщении.

Уточняется, что подсудимой является Екатерина Латышева. По данным источника «Континент Сибирь», она проходит по делу о мошенничестве ( часть 4 ст. 159 УК РФ). Женщина оформляла на граждан кредиты без их ведома. Ущерб составил свыше 1 млн рублей.

Напомним, в конце августа в аэропорту «Толмачёво» эвакуировали более 100 человек из-за предмета, внешне напоминающий противопехотную гранату Ф-1, который находился в одной из посылок сортировочного центра «Почты Росси». Специалисты идентифицировали предмет как муляж ручной гранаты, не представляющий опасности для окружающих