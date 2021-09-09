В Новосибирске выставлен на продажу картинг-бар-ресторан Mishkin&Mishkin, который в 2017 году завели в регион омские бизнесмены, совладельцы «Ралли Сибирь». Стоимость бизнеса оценивается в 35 млн рублей.

Сообщение о продаже готового бизнеса, картинг-бар-ресторана Mishkin&Mishkin, опубликовано в базе объявлений Cian. Заведение занимает первый этаж в здании на улице Нарымской, площадь – 2,7 тыс. кв. м. Ресторан, по сути, является досуговым центром, предлагающим услуги караоке, кофейни, картинга с трассой 200 м. Ресторан рассчитан на 210 посетителей. Стоимость бизнеса его владельцы оценили в 35 млн рублей.

Напомним, ресторан Mishkin&Mishkin в начале 2017 года заводили в Новосибирск омские рестораторы, запускавшие в Омске одноименное заведение, управляющие ресторанами «Кочегарка», «Хибара», а также ликвидированной сейчас компанией «Ралли Сибирь». Как рассказывали тогда бизнесмены омским СМИ, изначально для первой экспансии Mishkin&Mishkin был выбран Екатеринбург, однако в итоге остановились на Новосибирске. По данным сервиса РБК-компании, торговая марка Mishkin&Mishkin сейчас принадлежит омскому ООО «Опторг» (торговая компания «Мегатекс»).

В начале августа текущего года в Instagram-аккаунте новосибирского Mishkin&Mishkin появилось сообщение о том, что ресторан закрывается на реконструкцию. Планируемой датой открытия был назван октябрь.