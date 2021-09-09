«Сибантрацит» помог школам двух регионов подготовиться к новому учебному году

На эти цели предприятия группы направили более 2,7 млн руб.

В рамках действующего соглашения с муниципалитетами Искитимского района Новосибирской области «Сибантрацит» выделил средства на ремонт и оснащение общеобразовательных учреждений в селах Белово, Гусельниково, Мосты, Усть-Чем, поселке Листвянском, станции Евсино и рабочего поселка Линево. Также открыт образовательный центр в одной из школ Мысковского городского округа в Кемеровской области.

В классах и коридорах беловской школы покрашены полы, с прилегающей территории удалены старые аварийные тополя. Косметический ремонт проведен в гусельниковской школе: к новому учебному году заменен пол в кабинете географии, покрашены потолки, стены и пол в кабинетах и спортзале. «На выделенные «Сибантрацитом» средства мы запланировали покупку многофункционального устройства – принтер, сканер, ксерокс, ноутбуков, проекторов, экранов. Останутся деньги и на мебель – стулья для учителей и учеников, школьную доску в кабинет математики», – рассказывает директор школы села Гусельниково Ирина Литвинова.

К новому учебному году угольная компания установила в актовом зале евсинской школы 200 новых удобных кресел. Перед центральным входом в школу поселка Листвянский выложена тротуарная плитка. В школе села Мосты установлены новые, пластиковые окна.

Значительную финансовую поддержку получила школа села Усть-Чем. «Сибантрацит» помог отремонтировать расположенную на пришкольной территории спортивную площадку, огородил ее забором. В ближайшее время будут куплены и установлены на площадке футбольные ворота и спортивный городок с элементами препятствий.

Линевская детская школа искусств (ЛДШИ), шефство над которой давно взял на себя «Сибантрацит», в этом году смогла обновить устаревшую мебель в кабинетах. «На выделенные средства мы приобрели столы для преподавателей и шкафы для литературы и музыкальных инструментов. Сейчас в нашей школе завершается капитальный ремонт – первый за все 45 лет ее существования. Мы безумно рады, что в свежеотремонтированных кабинетах мы сможем установить новую современную мебель», – говорит директор ЛДШИ Татьяна Бояркина.

А на базе Мысковской школы № 2 был открыт образовательный центр «Точка роста» с четырьмя кабинетами: физики, химии, биологии и робототехники. В помещениях и рекреации проведен капитальный ремонт, а также закуплено современное оборудование, необходимое для прикладного изучения школьных дисциплин. «Разрез Кийзасский» профинансировал приобретение демонстрационных столов, вытяжного шкафа и лабораторных островов (специализированные лабораторные приспособления для проведения химических и физических опытов). Учащиеся совместно с педагогами теперь смогут воспользоваться оборудованием как на школьных уроках, так и в рамках дополнительных занятий.