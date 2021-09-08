Крупнейший в регионе бассейн реконструируют в Новосибирской области

В Новосибирской области приступили к возведению нового корпуса бассейна «Спортивный клуб армии» в рамках второго этапа реконструкции спортивного учреждения. Площадь здания составит более пяти тысяч квадратных метров.

Как сообщили в правительстве региона, реконструкция здания бассейна СКА на улице Воинской в Новосибирске стартовала в начале 2021 года по поручению губернатора Андрея Травникова в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Стоит отметить, что длина дорожек бассейна соответствует требованиям Международной федерации плавания – она составляет 50 метров.

«По проекту старый корпус был демонтирован, и на существующих фундаментах будет построен новый спортивный комплекс переменной этажности – три-четыре этажа, соответствующий всем современным требованиям по безопасности и организации спортивного процесса. Сегодня подрядчик – ООО ПСК «Армаком» – идёт чётко в графике. Планируется, что объект будет сдан в эксплуатацию в 2022 году», – рассказал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт во время посещения строительной площадки 8 сентября. Глава министерства также отметил, что после завершения работ бассейн смогут посещать 96 человек в час, или почти 900 в сутки.

Заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Дмитрий Пронин рассказал, что по итогам 2021 года стоит задача достигнуть 50% технической готовности здания бассейна, чтобы в следующем году ввести объект в эксплуатацию. По словам заместителя министра, спортивное сооружение будет содержаться на балансе ГАУ НСО «Спортивная школа олимпийского резерва водных видов спорта», там будут созданы необходимые условия для подготовки спортсменов высокого класса. При этом тренироваться в бассейне также смогут и другие жители региона.

Сейчас в Новосибирской области всего два бассейна с чашей длиной 50 метров, при этом работает только один из них — «Нептун». Второй – бассейн «Спортивный клуб армии» на улице Воинской, 1 — исчерпал свой эксплуатационный ресурс и сейчас подлежит масштабной реконструкции.

В 2013 году была разработана проектная и рабочая документация на реконструкцию бассейна, в 2020 году она была откорректирована и получила положительное заключение государственной экспертизы. В феврале 2021 года строители приступили к сносу здания, сейчас возводится новый корпус.

Согласно проекту, в новом спорткомплексе будут оборудована чаша бассейна на восемь плавательных дорожек по 50 м или 16 дорожек по 25 м, тренерские, раздевалки, тренажерный и универсальный спортивный залы и зал для занятий фитнесом. Кроме того, в здании будет обустроена антресоль с трибунами для посетителей на 250 мест, а также помещение для радиоузла и киноаппаратной.

В спорткомплексе также планируется создать условия для занятий спортом маломобильным людям. Для этого здание оборудуют лифтами и специальными подъёмными механизмами у ванны бассейна.

Напомним, в сентябре губернатор Новосибирской области также проконтролировал ход реконструкции стадионы школы №15.