Собака помогла найти свыше 28 тысяч долларов в аэропорту Новосибирска

В Новосибирском аэропорту Толмачёво пассажир рейса пытался нелегально вывести за границу свыше $28 тысяч, сообщила пресс-служба Сибирского таможенного управления. Деньги таможенникам помогла найти собака.

За восемь месяцев 2021 года пассажиры аэропорта Толмачёво задекларировали $2,6 млн, что на 900 тыс. больше, чем за тот же период прошлого года. Уточняется, что в качестве источника дохода граждане указали заработную плату и доход от предпринимательской деятельности. Валюту вывозили, в основном, в Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Узбекистан, а ввозили из Германии.

При этом за период с января по август 2021 года свыше $100 тыс. пассажиры пытались вывезти нелегально. В отношении нарушителей сотрудники таможенного поста в аэропорту Толмачёво возбудили 36 дел по статье 16.4 КоАП РФ (Недекларирование либо недостоверное декларирование наличных денежных средств), что на 10 дел больше, чем за тот же период прошлого года.

Отмечается, что самую крупную в текущем году сумму незадекларированных наличных пытался вывезти пассажир рейса «Новосибирск-Ташкент». Средства в размере более $28 тыс. таможенникам помогла найти служебная собака.

«Отмечаются случаи, когда граждане знали, что в соответствии с законодательством можно перемещать без декларирования наличные деньги в сумме 10 тысяч долларов США, но при этом не учитывали требование считать общую сумму имеющихся при себе денег в разной валюте. Если общая сумма превышает 10 тысяч долларов США в эквиваленте, необходимо заполнить пассажирскую таможенную декларацию и пройти в «красный» коридор», — рассказал начальник отдела административных расследований таможенного поста Аэропорт Толмачёво Александр Дорожкин.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что Кемеровская таможня за год выявила нарушения валютного законодательства на сумму более миллиарда рублей. В июне она наложила взыскание на крупную партию мобильных телефонов.