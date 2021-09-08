Власти Новосибирской области назвали объём жилья для расселения аварийных домов в ближайшие пять лет

Для расселения аварийного фонда в Новосибирской области до 2026 года планируется направить 15 тысяч квадратных метров жилья. Закрыть проблему с большинством ветхих домов в регионе власти рассчитывают уже в ближайшие два года.

Порядка 15 тыс. кв. м жилья планируется предоставить жителям Новосибирской области в рамках расселения из ветхих и аварийных домов до 2026 года, сообщает ТАСС со ссылкой на министра ЖКХ и энергетики региона Дениса Архипова.

Как отметил министр, такой план будет выполнен за счёт реализации механизма масштабных инвестиционных проектов (МИПов).

Кроме того, в 2022-2023 годах в регионе планируется расселить весь имеющийся сейчас аварийный фонд, достигнув темпов, превышающих прирост аварийного жилого фонда. Эту задачу предполагается решить в рамках ускоренной программы расселения. Из федерального бюджета на эти цели направлено 2,46 млрд руб.

Напомним, в конце августа в одном из новосибирских аварийных домов в Октябрьском районе частично обрушилось потолочное покрытие.