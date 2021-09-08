Аэрокомплекс в Новосибирске, который в июле разгромили вандалы, вернулся к работе

В начале сентября аэрокомплекс Free Fly возобновил свою деятельность. Теперь здесь есть охрана, и на всех этажах установлены камеры видеонаблюдения.

Как рассказал «Континенту Сибирь» директор аэрокомплекса Free Fly Николай Чичканов, первоначально планировалось, что установка новой аэротрубы и открытие клуба должно было состояться позже, но всё удалось реализовать в сжатые сроки.

«Производители стекол аэротрубы вошли в наше положение и изготовили их намного раньше срока. Изначально изготовить стекла должны были только к концу сентября, но завод сделал их уже в середине августа. Мы привезли стекла, смонтировали аэротрубу и запустили работу», – говорит Николай Чичканов.

Потери комплекса директор оценивает приблизительно в 3 миллиона рублей. В эту сумму входят восстановление аэротрубы, которое обошлось в 1,5 миллиона, арендные платежи и выплаты зарплаты сотрудникам за время простоя.

«Затраты заключались не только в изготовлении, транспортировке и монтаже стекол. Практически два месяца, которые мы не работали, я не распускал коллектив и выплачивал сотрудникам заработную плату. Никуда не исчезли и арендные платежи, а клуб в эти месяцы был лишен прибыли», – добавил директор комплекса.

Сегодня аэроклуб работает в прежнем ежедневном режиме. Только теперь объект застрахован, в здании есть охранник и тревожная кнопка, а на этажах установлены камеры видеонаблюдения.

«Нас приятно удивило предпринимательское сообщество: и московский завод-изготовитель стекол, выполнивший работу раньше срока, и Агентство инвестиционного развития Новосибирской области и Новосибирское областное отделение «ОПОРА РОССИИ», поддержавшие нас после происшествия, – отметил Николай Чичканов. – Наши посетители в Екатеринбурге (сеть аэродинамических комплексов Free Fly была основана в Екатеринбурге, в Новосибирске работает ее филиал – «КС») тоже нам помогали – покупали абонементы на год вперед, чтобы поспособствовать скорейшему восстановлению клуба».

Напомним, что 4 июля в аэродинамический комплекс Free Fly в Новосибирске ворвались неизвестные с топорами и разгромили технику и аэротрубу, парализовав деятельность компании почти на два месяца. Новосибирская полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 167 УК РФ.

По словам директора аэрокомплекса, представители правоохранительных органов идут на контакт и сообщают, что работа ведётся, но о подробности пока не разглашают: «Мы остаёмся на связи. Нам говорят, что по делу есть, с чем работать, но детали ещё не сообщают». Расследование дела продолжается.

«Континент Сибирь» будет следить за дальнейшим развитием событий.