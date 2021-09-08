Почти миллиард направят на закупку 19 трамваев в Красноярске

В Красноярске объявили аукцион на поставку 19 трамваев. Начальная цена контракта составила свыше 970,6 млн рублей.

Департамент муниципального заказа администрации Красноярска объявил аукцион на поставку трамваев. Начальная цена контракта составляет более 970, 6 млн рублей. Средства выделят из городского бюджета за 2021 год.

Каждый из 19 трамваев должен вмещать до 150 человек, в них установят места для пассажиров из числа инвалидов. Количество мест для сидения, за исключением откидных, должно составить не менее 34 шт.

Планируется, что в трамваях будут установлены системы кондиционирования воздуха пассажирского салона и кабины водителя. Вагоны будут оборудованы многофункциональными электронно-цифровыми информаторами, которые смогут озвучить остановки на русском и английском языках, видеокамерами, USB- зарядками, валидаторами для безналичной оплаты проезда.

Техника будет оборудована тахографами и спутниковой системой ГЛОНАСС. Срок поставки товара — до 10 декабря 2021 года. Подать заявку на участие в аукционе можно до 22 сентября, итоги подведут 27 сентября.

Напомним, в середине июля правительство РФ выделило свыше 2,5 млрд рублей на закупку электротранспорта в Красноярск в рамках федерального проекта «Чистый воздух». Средства направили на приобретение 50 троллейбусов и 25 трамваев.