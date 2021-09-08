В Новосибирске приступили к созданию площади Антонова

Новосибирские власти приступили к созданию площади Авиаконструктора Антонова, которая появится в Дзержинском районе города.

В мэрии Новосибирска подготовили проект постановления о присвоении наименования участку на пересечении улицы Кошурникова, проспекта Дзержинского и улицы Гоголя.

«Присвоить элементу улично-дорожной сети в Дзержинском районе города Новосибирска наименование в соответствии со схемой: площадь Авиаконструктора Антонова», — указано в документе.

Проект постановления опубликовали 7 сентября на сайте муниципалитета, разработчиком стал департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска. Изменения планируется внести в таблицу постановления мэрии «Об утверждении Единого реестра адресных наименований города Новосибирска», а также в адресный план города. Документ направили городской прокуратуре, губернатору и в правительство региона, администрации районов, главному управлению архитектуры и градостроительства и другим.

О том, что в Новосибирске появится новая площадь, стало известно в конце января текущего года, когда данное предложение одобрила комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети и планировочной структуры в границах города.

Олег Антонов — советский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор, академик Академии Наук СССР. Герой Социалистического Труда. С 1946 по 1946 год Антонов работал на должности начальника Сибирского научно-исследовательского института авиации (СибНИИА). Под его руководством были сконструированы многоцелевые самолеты Ан-2, Ан-22 «Антей», пассажирские, транспортные самолеты и другие.

Напомним, в 2022 году в Новосибирске реализуют работы по реконструкции площади Калинина в Заельцовском районе города.