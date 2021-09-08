Дом отшельницы Агафьи Лыковой загорелся в Хакасии

Дом сибирской отшельницы Агафьи Лыковой на территории заповедника «Хакасский», в котором женщина проживала до переезда в 2021 году, загорелся вечером 7 сентября. Представительница староверов не пострадала.

В результате пожара, произошедшего в доме Агафьи Лыковой во вторник, была повреждена крыша здания. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, никто не пострадал, в том числе четыре кошки Лыковой.

Сообщается, что в здании, где произошло ЧП, отшельница не проживала. Она переехала в новый дом, построенный российским бизнесменом, в марте 2021 года.

Семья староверов Лыковых – отец Карп Иосифович, двое его сыновей и двое дочерей — была найдена в Западных Саянах в 1978 году. Они жили в тайге, стараясь уберечься от влияния городской среды. В 1981 году один за другим умерли трое из детей, а в 1988 скончался отец семейства.

Напомним, накануне на набережной в Новосибирске сгорел пункт проката электросамокатов.