В Новосибирске почти наполовину завершено строительство пролетов четвертого моста

В Новосибирске почти наполовину завершили возведение пролетов моста через Обь. Готовность смонтированной части строения составляет 42,5%.

Строительный дивизион группы «ВИС» завершил восьмую стадию надвижки пролетного строения четвертого моста в Новосибирске, сообщает пресс-служба компании. В настоящий момент длина моста составляет 330 погонных метров или 42,5% от общей длины пролета над руслом Оби. Уточняется, что всего предусмотрено 16 стадий надвижки.

«Мостостроители начали укрупнение металлоконструкций следующей стадии надвижки. Длина сборки составит ещё 48 погонных метра, масса монтируемых металлоконструкций — 676 тонн. Работы ведутся в круглосуточном режиме с соблюдением всех контрольных точек графика строительства», — указано в сообщении.

Общая длина пролетного строения моста после завершения работ составит 776 м, а вес — 10,4 тыс. тонн. Оно станет основой автодорожного полотна моста, протяженность которого достигнет 1,5 км. Общая длина новой дороги будет превышать 5 км.

Напомним, мэр Новосибирска Анатолий Локоть выпустил постановление о временном ограничении движения по улице Ипподромской с 15 сентября по 20 октября. Мера связана с возведением моста через Обь, работы над которым планируется завершить в 2023 году. Уже к концу 2022 года по нему начнется движение.