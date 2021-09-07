В новосибирской компании-дистрибьюторе прессы ввели внешнее управление

Арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру внешнего управления в одном из крупнейших сибирских дистрибьюторов печатной прессы, агентстве печати и распространения информации «Сибирь» (АРПИ «Сибирь»).

Сообщение о принятом решении опубликовал на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве арбитражный управляющий АО «АРПИ «Сибирь» Андрей Майков. Он же утвержден внешним управляющим предприятия. Рассмотрение отчета о результатах внешнего управления назначено на март 2023 года.

Напомним, признать «АРПИ «Сибирь» несостоятельным в октябре 2020 года потребовала компания «Алламанда», исковые требования превысили 2,5 млн рублей. В ходе процедуры наблюдения кредиторы должника приняли решение о введении на предприятия внешнего управления с целью восстановления его платежеспособности.

АО «АРПИ «Сибирь» было создано на базе одноименного общества с ограниченной ответственностью, учредителями которого выступали бизнесмены Александр Солодовников и Сергей Гаврилов, который также указан, как руководитель предприятия. По данным Rusprofile, выручка компании за 2020 год составила 1,1 млрд рублей. Согласно данным на сайте компании, на рынке она работает с 1993 года и является крупнейшим дистрибутором периодической печати в Сибири с филиалами в Москве, Перми, Екатеринбурге, Тюмени, Омске, Красноярске и других городах.