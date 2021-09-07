Новосибирский проект «Академ пляж» объявил о закрытии

Запущенный в 2020 году на Центральном пляже в новосибирском Академгородке краудсорсинговый проект «Академ пляж» объявил о закрытии. Ранее стало известно о том, что территорию пляжа планируют передать из собственности СО РАН муниципалитету, и что интерес к его территории проявляют частные инвесторы.

О закрытии проекта сообщили организаторы «Академ пляжа» в его Instagram-аккаунте. «Да, мы прощаемся с летом, с пляжем и друг с другом. Это грустно, но это неизбежно. Я/мы благодарим всех, кто эти два сезона был рядом, поддерживал и участвовал в нашей жизни. Я— это невероятное количество людей, которым не всё равно и которые стремятся изменить жизнь», — написали организаторы. Причин закрытия проекта организаторы не озвучили, ограничившись лаконичным: «Мы закончили проект, потому что двигаемся дальше».

Напомним, о готовности новосибирского муниципалитета принять в собственность Центральный пляж в Советском районе Новосибирска, а также о предстоящих переговорах с нынешними арендаторами стало известно в июле текущего года. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска проводил переговоры, в том числе с СО РАН, которому сейчас принадлежит эта территория. В будущем вся территория может перейти на баланс МАУК «Городские парки».

«На сегодня с арендатором подписан договор до 2024 года, и нам необходимо прийти к взаимовыгодным условиям. Мы не хотим нарушить его права, однако некоторые вещи придется скорректировать», – отметила тогда заместитель мэра, начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска Анна Терешкова. В мэрии также отмечали готовность привлечь к благоустройству пляжной территории частных инвесторов.

По данным проекта «Мастера Сибири», «Академ пляж» начал создаваться в 2019 году. Одним из его инициаторов стала художница Алена Баламутина. Было создано новое городское молодежное пространства, средства на которое привлекались, в том числе краудсорсингом и продажей мерча. При пляже работала «Семейная школа мастер-классов» для детей и родителей, а также «Бичсеконд», куда можно сдать ненужные вещи или обменять собранный на пляже мусор на обновки.