Правительство РФ направит средства на создание ПЦР-центра в Новосибирске

Правительство РФ выделит Роспотребнадзору 2 млрд рублей на меры по борьбе с COVID-19. Часть средств направят, в частности, на создание ПЦР-центра в Новосибирске, сообщается на сайте правительства.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Роспотребнадзору 2 млрд рублей на меры по борьбе с распространением коронавируса и других опасных инфекций. Источником средств станет резервный фонд правительства.

Согласно распоряжению, свыше 857 млн рублей направят на создание комплекса из четырёх лабораторий. В них будут проводить разработки в сфере биохимии, инфекционной диагностики, мониторинга и определения патогенов.

223,5 млн рублей правительство выделит на создание 15 ПЦР-центров на базе федеральных бюджетных учреждений здравоохранения Роспотребнадзора. Они откроются в крупных городах, среди которых Новосибирск, Омск, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск и Самара.

Средства также направят на закупку оборудования для мониторинга изменчивости возбудителей COVID-19 и других новых инфекций, усиление подразделений санитарного контроля в пунктах пропуска через государственную границу, дооснащение центров гигиены и эпидемиологии специальной аппаратурой и другое.

«Это необходимо для того, чтобы создать надёжный «санитарный щит» страны и обезопасить граждан от распространения инфекций», — сказал Михаил Мишустин на заседании правительства 3 сентября.

Напомним, накануне в Новосибирской области от COVID-19 скончались 13 человек — это рекордный суточный показатель смертности от заболевания за последнее время. В Новосибирске началась новая информационная кампания по вакцинации от COVID-19, а врачам региона будут выплачивать премии за каждого привитого от коронавирусной инфекции.