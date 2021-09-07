«Кузбассразрезуголь» разработал профстандарт для машинистов конвейера

На предприятии сырьевого комплекса УГМК «Кузбассразрезуголь» сформировали четвёртый государственный профессиональный стандарт (ГПС) «Машинист конвейера». Это второй из четырёх профстандартов, которые отраслевая рабочая группа под руководством угольной компании создаёт для открытых горных работ в России.

Проект профстандарта «Машинист конвейера» уже представлен в Ассоциацию «Общероссийское объединение работодателей угольной промышленности» (ОООРУП) и министерство энергетики РФ. Его рассмотрят представители предприятий страны, которые ведут добычу открытым способом, в рамках профессионально-общественного обсуждения.

«Мы разработали общий профстандарт, по которому, кроме угольных, будут работать также российские компании, ведущие добычу руды, соли и песка, – прокомментировала куратор отраслевой рабочей группы, начальник отдела организации труда АО «УК «Кузбассразрезуголь» Диана Щербакова. – Документ охватывает не только машинистов, работающих на ленточных конвейерах обогатительных фабрик, но и на конвейерах, которые используются для транспортирвки и выгрузки горной массы из забоя: скребковых и магистральных. Последние, хотя и не представлены в Кузбассе, в отрасли применяются».

В формировании декомпозиций профстандартов в части описания трудового процесса принимают участие компании, входящие в отраслевую рабочую группу. УК «Кузбассразрезуголь» разрабатывает макеты профстандартов и пояснительные записки к документам, а также регулирует весь процесс формирования ГПС.

Напомним, с сентября 2021 года, согласно приказу министерства труда и социальной защиты, вступил в силу первый ГПС — «Машинист бульдозера на горных работах», разработанный в прошлом году специалистами УК «Кузбассразрезуголь». Проекты ещё двух ГПС – «Машинист экскаватора на горных работах» и «Водитель технологического автомобиля» – находятся на рассмотрении в Национальном Совете при президенте России по профессиональным квалификациям.

Разработка ГПС для работников угольной промышленности – одно из поручений президента РФ Владимира Путина, которое он дал по итогам встречи с руководителями угледобывающих регионов страны в августе 2019 года. Работу возглавила компания «Кузбассразрезуголь», методическое сопровождение осуществляет ОАО «УГМК».