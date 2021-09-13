В Новосибирске прошло мероприятие Jaguar и Land Rover в формате Expierence

Компания «Альбион Моторс», официально представляющая Jaguar и Land Rover в Барнауле и Новосибирске, 4–5 сентября провела мероприятие формата Expierence: на специальных внедорожных тренажерах можно было опробовать линейку моделей Land Rover, а на трассах общего пользования — электрокар Jaguar i—Pace.

«Альбион Моторс» устраивает подобные мероприятия уже не первый год. Как правило, их инициатором является российское представительство Jaguar и Land Rover, формирующее большой список городов страны, в которых последовательно проводит ивенты в формате Expierence. В таких случаях дистрибьютор привозит и часть автомобилей, и специальные внедорожные тренажеры, и целый штат квалифицированных инструкторов. Однако в прошлом году из-за коронавируса такого мероприятия не было, а в этом году инициатива уже была на стороне дилеров. В итоге гораздо меньшее количество региональных партнеров Jaguar и Land Rover было готово проводить такие мероприятия, и Новосибирск стал единственным городом Сибири, в котором такое роад-шоу состоялось.

В ходе мероприятия на автомобилях Land Rover Defender и Range Rover можно было пройти специально сконструированный участок трассы с внедорожными тренежерами, суть которых в том, чтобы показать водителю, на что способен автомобиль. Здесь и подъем под углом 45 градусов с торможением в середине пути, и автоматический спуск с горки, и диагональное вывешивание. Выполнение таких упражнений — это и эмоции, и совершенствование водительских навыков, и, прежде всего, наглядная демонстрация возможностей автомобиля.

В свою очередь Jaguar i—Pace участники тест-драйва могли опробовать на дорогах общего пользования для того, чтобы развеять мифы об электрокарах. Запас хода такого автомобиля составляет 470 км, поэтому достаточно было зарядить автомобиль накануне, в пятницу, чтобы два последующих дня тест-драйва этого уже не пришлось делать. За рулем i—Pace не чувствуешь себя чем-либо обделенным в сравнении с бензиновыми и дизельными автомобилями. Радует наличие возможности быстрого ускорения, даже когда стрелка спидометра находится на отметке в 100 км/ч. При этом автомобиль, в отличие, например, от электрического Porshe Taycan, достаточно утилитарный — сзади комфортно размещается пассажир, который, к слову, может даже и не заметить, что едет в электрокаре, а не гибриде или автомобиле с двигателем внутреннего сгорания. Количество электрозаправок в городе также растет, что тоже не может не обнадеживать владельцев таких автомобилей.

По словам генерального директора компании «Альбион Моторс» Елены Марисиной, за время пандемии действующие и потенциальные покупатели Jaguar и Land Rover соскучились по очным мероприятиям, и результаты прошедшего роад-шоу служат тому подтверждением. Помимо удачного повода дилеру напомнить о себе, а также показать возможности автомобилей марок, мероприятия напрямую работают и на рост контрактования, а значит, служат фундаментом дальнейших продаж.

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