прокуратура изменила границы пивного завода для решения проблемы дольщиков ЖК «Рихард»

Новосибирская прокуратура изменила границы санитарно-защитной зоны пивного завода для решения проблемы дольщиков ЖК «Рихард» в Кировском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура Кировского района Новосибирска, сообщила о результатах осуществления надзорной деятельности по строительству трех долгостроев жилого комплекса «Рихард».

Установлено, что застройщик «НСК-Девелопломент» с привлечением финансовых средств свыше 350 участников долевого строительства начал возводить многоквартирные дома № 5, 7, 8 по улице Зорге на территории санитарно-защитной зоны завода АО «Пивоварня Москва-Эфес», где запрещено строительство жилых объектов.

«В результате надзорного сопровождения и координации действий конкурсного управляющего, уполномоченных государственных органов границы санитарно-защитной зоны завода «Эфес» изменены. Теперь указанные дома находятся за пределами санитарно-защитной зоны, в связи с чем отсутствуют препятствия для продолжения их строительства», — сказано в сообщении.

Напомним, сдать в эксплуатацию ЖК «Рихард», состоящий из восьми 17-этажных домов застройщик ООО «НСК Девелопмент» планировал в 2015 году. Весной 2018 года в отношении компании ввели процедуру наблюдения, а через год следователи возбудили дело в отношении руководства «НСК-Девелопмент» по части четвертой ст.159 УК РФ (Мошенничество). По данным прокуроров, от действий компании пострадали более 400 дольщиков, вложивших денежные средства в строительство домов, а также мэрия Новосибирска, которая приобрела в комплексе квартиры для переселения жителей из ветхих и аварийных домов.

Отметим, в середине августа 2021 года арбитражный суд Новосибирской области частично удовлетворил исковое заявление мэрии Новосибирска к ООО «НСК Девелопмент» о взыскании с организации задолженности по арендной плате за муниципальную землю, на которой ведется строительство ЖК «Рихард». Заявление мэрия подала в марте текущего года.

Согласно документам суда, городские власти потребовали взыскать с компании почти 12,5 млн рублей за использование земли и неустойку в 1,581 млн рублей. Суд удовлетворил лишь часть требований и взыскал с ООО «НСК Девелопмент» долг в размере 7, 538 млн рублей и 251 тыс. рублей неустойки.