Налоговая возвращает новосибирский медтехнопарк в банкротство

Межрайонная ИФНС № 17 по Новосибирской области потребовала признать несостоятельным инновационный медико-технологический центр «Медицинский технопарк» (ИМТЦ), который год назад избежал банкротства, погасив налоговую задолженность.

Заявление межрайонной ИФНС № 17 по Новосибирской области о признании АО «ИМТЦ» банкротом опубликовано на сайте арбитражного суда, дата рассмотрения заявления пока не назначена. Исковые требования налоговиков к медтехнопарку составили более 2,7 млн рублей.

Почти такую же сумму – 2,3 млн рублей – потребовала с медтехнопарка в октябре 2019 года в рамках банкротного иска ИФНС по Центральному району Новосибирска. В январе 2020 года дело было прекращено, поскольку АО «ИМТЦ» частично погасило задолженность, остаток которого составил менее 300 тыс. рублей, лимита, соответствующего требованиям признания предприятия несостоятельным.

Новосибирский медтехнопарк был создан в рамках государственно-частного партнерства с федеральным участием (минздрав РФ). Учредителями технопарка с уставным капиталом в 10 тыс. рублей в равных долях являются ООО «Инокор» и ООО «Техинком». Выручка акционерного общества в 2017 году составила 33 млн рублей. На начало 2020 года на сайте медтехнопарка значились два резидента: ООО «Иннорта» и ООО «Таргетные медицинские технологии». Ранее подробно о ситуации с медтехнопарком в интервью «Континенту Сибирь» рассказывала генеральный директор АО «ИМТЦ» Екатерина Мамонова.