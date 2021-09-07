Первые пять населенных пунктов Новосибирской области включились в проект УЦН 2.0

Жители пяти населенных пунктов Новосибирской области первыми в регионе получили возможность пользоваться мобильной связью и беспроводным интернетом в рамках реализации второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0).

«Новосибирский филиал «Ростелекома» досрочно завершил первый этап программы по устранению цифрового неравенства еще в прошлом году. Благодаря этому жители 279 населенных пунктов региона, где проживает порядка 96 тысяч человек, получили бесплатный доступ в интернет, — отметил директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Куприянов. — Проект УЦН 2.0 для нас стал логичным продолжением работы по цифровизации самых отдаленных деревень области. При этом все базовые станции в этом году мы планируем запустить по волоконно-оптическим линиям связи, что обеспечит передачу данных на высокой скорости».

По проекту УЦН 2.0 мобильная связь станет доступнее для жителей более чем 24 тысяч населенных пунктов страны с числом жителей от 100 до 500 человек. До конца 2021 года базовые станции появятся в 1 198 российских поселках, селах и деревнях. В Сибири в проект этого года вошли 203 населенных пункта. Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в проекте в качестве центра компетенций.

Пилотными населенными пунктами Новосибирской области стали село Турнаево и деревня Витебск Болотнинского района, село Булатово и аул Омь Куйбышевского района, а также село Мошнино Мошковского района.

«Наконец-то наши сельские жители смогут пользоваться всеми благами интернета так же, как и население мегаполисов, — прокомментировала глава Боровского сельсовета Болотнинского района Новосибирской области Светлана Бурунова. — Позвонить своим детям и внукам по видеосвязи и увидеть родных, которые редко приезжают в силу своей занятости, пообщаться, не считая минуты, — все это теперь будет реальностью и даже обыденностью. Не надо будет ловить интернет в какой-то определенной точке, он будет везде и хорошего качества. Мы рады, что сможем испробовать все плюсы этого блага».

До конца этого года новые базовые станции для доступа к услугам связи появятся в 37 населенных пунктах региона. Семь сооружений построят в Куйбышевском районе, шесть — в Чановском, четыре — в Искитимском районах. По три станции заработает в Ордынском, Болотнинском и Убинском районах, по две — в Баганском, Кыштовском и Краснозерском районе. По одному населенному пункту будет охвачено в Мошковском, Коченевском, Сузунском, Купинском и Татарском районах.