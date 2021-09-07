Минувшей ночью на набережной в Новосибирске сгорел пункт проката электросамокатов, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

На Михайловской набережной в Новосибирске минувшей ночью произошло возгорание в пункте проката электросамокатов.

«В 03:30 местного времени пожарные привлекались на ликвидацию возгорания киоска по прокату автоэлектросамокатов по улице Добролюбова Октябрьского района Новосибирска»— сказано в сообщении. Пострадавших нет.

Уточняется, что на момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения строение было полностью охвачено огнем, возгорание удалось ликвидировать за несколько минут. Огонь повредил киоск и технику на общей площади около 15 кв.м. Причина пожара устанавливается.

В пресс-службе ведомства сообщили, что пожар произошел в киоске на улице Добролюбова, 2б, к. 8. По данным 2ГИС, в нем располагается пункт проката детских электромобилей «Электромобили54».

Напомним, почти на полгода электросамокаты станут недоступными для новосибирцев. В частности, компания Whoosh планирует убрать транспорт с городских улиц в конце осени.