В Новосибирске планируют убрать парковки с семи улиц

В течение двух лет в Новосибирске планируют убрать парковки с семи дорог. На их месте разместят выделенные полосы для общественного транспорта.

Мэрия Новосибирска в ближайшие два года намерена убрать парковочные карманы с семи дорог города и обустроить на их месте выделенные полосы для движения общественного транспорта.

В 2021 году ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проведут на Вокзальной магистрали и частично на улицах Станиславского, Ватутина и Титова. На следующий год ликвидировать парковочные карманы планируется на некоторых участках улиц Немировича-Данченко, Покрышкина и проспекте Карла Маркса.

До 2030 года в департаменте транспорта планируют обустроить 74,3 км выделенных полос для общественного транспорта. Этот план рассматривается и комплексной схемой организации дорожного движения города на 2020-2034 годы.

Напомним, в середине августа стало известно о том, что на Вокзальной магистрали ликвидируют все парковки и пользу выделенной полосы для общественного транспорта. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть отметил, что эта мера «положительно скажется на трафике и пробок станет меньше».