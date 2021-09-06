Житель Новосибирска пойдет под суд за избиение вызванного для ребёнка врача

Василий Попов
 
Житель Новосибирска предстанет перед судом за избиение врача скорой помощи
Фото Михаила Перикова

Житель Новосибирска предстанет перед судом за избиение врача скорой помощи, которого он вызвал для помощи своему ребенку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следственный отдел по Кировскому району Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, которого обвиняют по пункту «а» части 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия, в ночь 13 декабря прошлого года 35-летний реаниматолог в составе бригады скорой помощи прибыл вызов в многоквартирный дом в Кировском районе для оказания помощи ребенку. При входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом началась «ссора из-за малозначительного повода». Конфликт перерос в драку.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным и.о. заместителя прокурора Кировского района города Новосибирска обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении. Уточняется, что вину в совершенном преступлении мужчина  не признал.

Отметим, дело было передано в производство после того, как медик лично встретился с исполняющим обязанности главы регионального СУ СКР. Причиной конфликта стал отказ медицинских работников надевать бахилы при входе в квартиру.

Напомним, ранее стало известно о том, что новосибирские власти готовят постановление, согласно которому медикам будут доплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного гражданина.

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