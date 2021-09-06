Житель Новосибирска пойдет под суд за избиение вызванного для ребёнка врача

Житель Новосибирска предстанет перед судом за избиение врача скорой помощи, которого он вызвал для помощи своему ребенку, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

Следственный отдел по Кировскому району Новосибирска СУ СК РФ по Новосибирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего мужчины, которого обвиняют по пункту «а» части 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия, в ночь 13 декабря прошлого года 35-летний реаниматолог в составе бригады скорой помощи прибыл вызов в многоквартирный дом в Кировском районе для оказания помощи ребенку. При входе в квартиру между 38-летним отцом и врачом началась «ссора из-за малозначительного повода». Конфликт перерос в драку.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, выполнен весь комплекс следственных и процессуальных действий, в связи с чем уголовное дело вместе с утвержденным и.о. заместителя прокурора Кировского района города Новосибирска обвинительным заключением в ближайшее время поступит в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении. Уточняется, что вину в совершенном преступлении мужчина не признал.

Отметим, дело было передано в производство после того, как медик лично встретился с исполняющим обязанности главы регионального СУ СКР. Причиной конфликта стал отказ медицинских работников надевать бахилы при входе в квартиру.

Напомним, ранее стало известно о том, что новосибирские власти готовят постановление, согласно которому медикам будут доплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного гражданина.