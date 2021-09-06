Пресс-кафе и помощь юриста: в Новосибирске открывается библиотека нового поколения

Новосибирская центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина на Красном проспекте, 83 готовится к открытию. На модернизацию учреждения потрачено свыше 12 млн рублей, сообщает пресс-центр мэрии.

15 сентября в Новосибирске состоится открытие центральной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина. Учреждение было закрыто на ремонт в рамках нацпроекта «Культура», и теперь предстанет перед горожанами в статусе модельной. С возможностями модельной библиотеки 6 сентября ознакомился мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

«Это интересный проект, который реализуется в рамках нацпроекта «Культура». Чтобы в него попасть, нужно было выполнить несколько условий, в том числе софинансирование в размере 2,5 млн рублей. Мы всё сделали и получили федеральные средства в размере 10 млн рублей. В библиотеке сделан хороший ремонт: над дизайн-проектом, оформлением стен работали специалисты из архитектурного университета. Теперь это современное пространство, где есть зона для чтения, место для проведения пресс-конференций и даже сцена. В рабочий процесс внедрены и современные технологии, которые позволяют, например, контролировать книжный оборот. Здесь солидный библиотечный фонд — 87 тысяч томов. Плюс — пять тысяч новых изданий», — сообщил Анатолий Локоть.

В модернизированном учреждении выделены шесть основных локаций: стойка регистрации, многофункциональная зона со сценой, абонемент, зона тихого чтения — пресс-кафе, центр доступа к информационным ресурсам и центр правовой информации, где можно получить бесплатную помощь юриста. Площадь ремонта библиотеки составляет 446,7 кв. м.

На базе библиотеки планируется проводить встречи с известными новосибирцами, фотовыставки, курсы по основам программирования для школьников. Также, совместно с молодежным центром «Содружество», в ней запускается проект «Точка притяжения», ориентированный на молодых горожан и их потребности.

«Сотрудники библиотеки создали информационный ресурс для пользователей UrbanRead. Здесь собраны ответы на самые актуальные вопросы горожан. Например, что делать, если во дворе срубают дерево? Или: я хочу поставить во дворе лавочку — куда обратиться?», — рассказала начальник отдела обслуживания ЦБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина Ирина Бусаргина.

Для людей с ограниченными возможностями здоровья на входе учреждения установлен пандус, внутри есть специально оборудованный санузел. Также подготовлено рабочее место для слабовидящих, а в книжном фонде — издания с укрупнённым шрифтом. На книгах, приобретённых по нацпроекту «Культура», установлены RFID-метки, из-за чего их не получится пронести через противокражные ворота, так как сработает сигнализация. Посетителям библиотеки будут предоставляться ноутбуки, планшеты, проектор и другое, а взять книги можно будет самостоятельно на специальной станции книговыдачи.

Напомним, модельная библиотека представляет собой многофункциональный информационно-культурный, образовательный и просветительский центр, призванный обеспечить пользователям свободный доступ к мировым интеллектуальным ресурсам на любых носителях и способствовать повышению уровня жизни.

Центральная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина создана в 1936 году. Ежегодно её услугами пользуются более семи с половиной тысяч человек, полторы тысячи из которых — дети в возрасте до 14 лет.