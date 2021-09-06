Антимонопольщики Хакасии обвинили новосибирских строителей в организации картеля

Около 7 млн рублей штрафа заплатит новосибирская строительная компания за картельный сговор с екатеринбургским конкурентом – об этом сообщили в пресс-службе УФАС по Республике Хакасия. Речь идет о закупке трехлетней давности на право выполнения строительно-монтажных работ на Саяно-Шушенской ГЭС.

Как рассказали в хакасском УФАС, уличенная в сговоре компания не согласилась с постановлением антимонопольщиков о привлечении к административной ответственности и оспаривала его в республиканском арбитражном суде и Третьем арбитражном апелляционном суде. В обоих случаях позиция ФАС была поддержана судами. «Схема картельного сговора строительных фирм на торгах в Хакасии заключалась в согласованных действиях, выгодных обоим участникам конкурса. В результате закупку с минимальным снижением цены выиграла новосибирская фирма с условием, что материалы для работ приобретет у «проигравшего» участника конкурса из Екатеринбурга», — пояснила руководитель Хакасского УФАС России Ксения Лебедева.

В УФАС отметили, что новосибирская строительная компания «грешит антиконкурентным поведением не впервые». На ее счету, по данным антимонопольщиков, 24 сговора с подрядчиками-конкурентами и один сговор с заказчиком. Как уточнила Ксения Лебедева, все они имели место в закупках 2018-2019 годов на территориях разных регионов страны, в том числе и в Хакасии. «Нами возбуждены дела в отношении этого картельщика-рецидивиста за антиконкурентные действия на закупках строительно-монтажных работ на Саяно-Шушенской и Новосибирской ГЭС, а также при ремонте стоматологической поликлиники в Саяногорске. Остальными «подвигами» компании плотно занимался Центральный аппарат ФАС», — добавила Ксения Лебедева.

Название компании в УФАС не озвучили, однако на сайте арбитража есть документы дела с участием новосибирского ООО «Стройлайн», принимавшего участие в ликвидации последствий аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. «Стройлайн», у которого есть обособленное подразделение в хакасском Саяногорске, безуспешно пытался оспорить наложенный антимонопольщиками штраф в размере 6,8 млн рублей. В материалах дела также есть ссылка на решение УФАС, в котором фигурируют новосибирский «Стройлайн» и компания «Пенетрон-Регион», Екатеринбург. Как указывается в антимонопольном деле, оно было возбуждено по инициативе МВД по Республике Хакасия. «В производстве СЧ СУ МВД по Республики Хакасия находится уголовное дело № 11901950012000137, возбужденное в отношении генерального директора ООО СК «СтройЛайн», а также в отношении директора ООО «Пенетрон-Регион», — говорится в решении УФАС.

Согласно данным сервиса Rusprofile, сейчас новосибирское ООО «Стройлайн» возглавляет Наталья Малыгина. До апреля 2019 года предприятием руководил Дмитрий Евсеев. В сентябре 2020 года по решению Саяногорского городского суда Дмитрий Евсеев был признан виновным в нарушении ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции) и приговорен к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 300 тыс. рублей.