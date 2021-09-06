За хищение в новосибирском НИИ туберкулёза ответила экс-главбух

Суд вынес приговор бывшему главному бухгалтеру новосибирского НИИ туберкулёза, руководство которого проходит по уголовному делу о хищении средств. Женщине назначили наказание в виде условного лишения свободы.

Заельцовский районный суд Новосибирска вынес обвинительный приговор бывшему главному бухгалтеру ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулёза» Елене Гузиенко. Как сообщает пресс-служба суда, за пособничество в хищении 1,63 млн руб. из бюджета учреждения ей назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

Свою вину женщина полностью признала.

«При назначении наказания судом учтены фактические обстоятельства и повышенная опасность совершенного преступления, объект преступного посягательства, также приняты во внимание данные о личности подсудимой, которая впервые привлекается к уголовной ответственности, её положительные характеристики, признание вины в совершении преступления, наличие на иждивении малолетнего ребенка», — отметили в суде.

Напомним, в конце июля завершилось расследование уголовного дела в отношении экс-директора новосибирского НИИ туберкулёза. Он обвиняется по ч.4 ст. 160 УК РФ («Растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере»). По данным следствия, в 2019 году руководитель учреждения незаконно передал имущество НИИ аффилированному медицинскому центру, что нанесло институту имущественный ущерб на сумму более 1,6 млн руб. По информации «Континента Сибирь», речь может идти о Владимире Краснове, руководившем научным институтом в 2019 году.