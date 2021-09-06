Девять детсадовских групп закрыли на карантин из-за коронавируса в Новосибирске

В новосибирских детсадах продолжают отправлять воспитанников на карантин из-за коронавируса – как рассказал мэр Анатолий Локоть, к понедельнику в городских дошкольных учреждениях закрыли девять групп, где заболели 20 человек.

Власти Новосибирска и Новосибирской области рассказали о ситуации с коронавирусом на оперативном совещании в правительстве региона 6 сентября.

Как сообщил глава областного центра Анатолий Локоть, по состоянию на понедельник в детских садах Новосибирска на карантин из-за COVID-19 закрыли девять групп, где заболели 20 человек. При этом в городских школах, по словам мэра, заболевших нет.

По данным же областной статистики, которую представил министр образования региона Сергей Федорчук, в детских садах Новосибирской области на карантин из-за коронавируса закрыто 17 групп, там выявлено 25 заболевших – 24 воспитанника и взрослый. В школах региона заразились 12 человек – 11 учеников и один работник образовательного учреждения.

Мэр Новосибирска также отметил, что в этом году в школы пошли 204 тыс. детей, в том числе 23 060 первоклассников – их по сравнению с прошлым годом стало больше на 375 человек. В детские сады отправились 19 760 детей.

Напомним, 6 сентября в Новосибирской области выявлено 165 новых случаев коронавируса, умерли от заболевания 13 человек – это рекордный показатель смертности от COVID-19 за последнее время. Ранее также сообщалось о том, что новосибирским врачам будут выплачивать премии за каждого вакцинированного от коронавирусной инфекции.