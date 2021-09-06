Новосибирская область продолжает наращивать объемы переработки сельхозпродукции и площади хранения зерна

Не позднее первой декады октября новосибирские аграрии должны завершить уборочную кампанию. Уже сейчас сельхозтоваропроизводители Новосибирской области обмолотили зерновые и зернобобовые культуры на 35% уборочной площади.

Текущие и стратегические вопросы развития сельскохозяйственной отрасли — в частности, по обеспечению продовольственной безопасности — обозначили на оперативном совещании в правительстве региона 6 сентября.

Министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко представил информацию о ходе уборки урожая и заготовки кормов в регионе. Так, в Новосибирской области в 2021 году посевная площадь составляет 2,306 млн га, зерновыми и зернобобовыми культурами засеяно почти 1,5 млн га. Свыше 11% посевных площадей занимают участки, на которых произрастают технические культуры — они размещены на площади 254,9 тыс. га.

«В текущем году вновь фиксируется рекордный объём технического переоснащения. Идем с превышением к аналогичному периоду 2020 года — 1,3 млрд рублей», — добавил министр. Наиболее высокие темпы техпереоснащения — в Краснозерском, Кочёневском, Купинском, Тогучинском Чановском районах.

Уже сейчас уборочная кампания завершена на 35%: сельхозтоваропроизводители области обмолотили зерновые и зернобобовые культуры на площади 529 тысяч га.

«Задача номер один — повышение эффективности сельхозпроизводства. Это тренд, который мы взяли на вооружение несколько лет назад и видим, что наши усилия уже приносят результат. И работу нужно продолжать. Мало вырастить и убрать, важно сохранить и выгодно реализовать. Об увеличении мощностей хранения и объемов переработки в конечный продукт мы говорили в тяжелейшем 2018 году. Сегодня в районах все больше проектов по производству конечных продуктов питания», — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Евгений Лещенко сообщил, что внутрирегиональные объемы потребления зерна в течение трёх лет выросли с 1,78 млн до 1,9 млн тонн.

«И это не только за счет увеличения объемов переработки, но и за счет растущих потребностей отрасли животноводства в связи с вводом новых объектов: и III очереди «Куряшовского свинокомплесса», и фабрики по производству мяса утки. Это серьёзные промышленные потребители зерна», — уточнил министр.

Региональное министерство сельского хозяйства региона ведет работу по проведению модернизации имеющихся предприятий, а также введению в эксплуатацию тех мощностей, которые ранее не использовались. По словам министра, в Новосибирской области подготовлено достаточно мощностей хранения, которых хватит для размещения 5 млн тонн зерна.

Глава региона подчеркнул, что работу — как по увеличение объемов переработки сельхозпродукции в регионе, так и по наращиванию мощностей хранения – необходимо продолжать, и поручил профильному ведомству при подготовке форума по итогам завершения сельскохозяйственного года в регионе уделить особое внимание подведению итогов трехлетней работы в Новосибирской области по увеличению объемов переработки зерновых, технических культур и молока.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, на 1 сентября 2021 года доведено до сельхозпроизводителей — получателей господдержки более 1,9 млрд рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — более 705 млн рублей, софинансирование из областного бюджета превысило 169 млн рублей, только за счет средств областного бюджета – более 1,1 млрд рублей.