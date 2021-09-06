Прокуратура потребовала построить очистные сооружения на заводе имени Чкалова в Новосибирске

Прокуратора нашла нарушения на ПАО «Компания «Сухой» новосибирского авиационного завода имени Чкалова — по данным проверок, предприятие сбрасывает в реку Каменка сточные воды с повышенным содержанием загрязняющих веществ. Надзорное ведомство обратилось в суд, чтобы обязать компанию построить очистные сооружения.

Новосибирский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах обратился в Дзержинский районный суд с требованием обязать ПАО «Компания «Сухой» новосибирского авиационного завода им. Чкалова устранить экологические нарушения.

Как следует из сообщения суда, предприятие сбрасывает в реку Каменка сточные воды, в которых концентрация загрязняющих веществ превышает предельно допустимые нормы.

Несоответствие качества сточных вод нормативам было выявлено после проб в 2020 году. Повторная проверка в 2021 году показала такой же результат, после этого прокурор обратился в суд. В иске он потребовал обязать предприятие построить либо реконструировать очистные сооружения.

«Новосибирский прокурор по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах обратился в Дзержинский районный суд Новосибирска в защиту прав и законных интересов неопределенного круга лиц к ПАО «Компания «Сухой» о возложении обязанности устранить выявленные нарушения водного законодательства (…) путём строительства (реконструкции) очистных сооружений, не позднее одного года со дня вступления решения суда в законную силу», — сообщили в суде.

Рассмотрение дела назначено на 12 октября.

Напомним, в июле в Новосибирске заработала лаборатория по контролю качества сточных вод.