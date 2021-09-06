Французский магазин спортивных товаров Decathlon перенес свое открытие в Новосибирске

Французская сеть товаров для спорта и активного отдыха Decathlon («Декатлон») вновь перенесла открытие своего гипермаркета в Новосибирске.

Первоначально открытие гипермаркета на улице Фабричной, 55/6, рядом с «Леруа Мерлен», планировалось на июнь этого года, затем в PR-службе российского подразделения компании называли сентябрь. Теперь речь идет о конце осени. Представители сети объясняют задержку тем, что «необходимо соблюсти высокие стандарты качества при строительстве, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности для наших клиентов».

Французская сеть «Декатлон» наряду с сетями «Ашан» и «Леруа Мерлен» принадлежит семейству Мюлье

Как рассказывал «Континент Сибирь», 9 октября 2019 года компания «Спорт-Инвест», учредители которой по данным Ruspofile – основатели универмага LUKSE Тимур Саттаров и Ольга Гребенюк, получила разрешение на строительство магазина французской сети спортивных товаров Decathlon.

Напомним, что Ольга Гребенюк и ее муж Тимур Саттаров являются основателями брендов Marmalato и Sugarelle, универмага LUKSE, компании-застройщика ЖК «Монблан», фитнес-клуба «World Class Новосибирск». Также ранее Тимур Саттаров приобрел здание бывшего «Тойота Центра Новосибирск» на улице Фрунзе и бывшего салона Ford-Mazda на Немировича-Данченко.

Летом этого года на новосибирский рынок пришла еще одна европейская сеть SPAR. Новосибирцы уже раскритиковали ее магазины.