Губернатор Новосибирской области поручил строго контролировать качество дорожных работ начиная с асфальтобетонных заводов

Губернатору Новосибирской области Андрею Травникову продемонстрировали новые дорожные лаборатории, которые используются для контроля дорожных работ. Глава региона отметил, что качество ремонта на дорогах в регионе необходимо строго контролировать с начальных этапов.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проинспектировал ход и качество работ на отремонтированном участке автомобильной дороги регионального значения «Новосибирск-Кочки-Павлодар» (автодорога К-17р) во время рабочей поездки в Краснозёрский район.

Участок автодороги протяжённостью 4,078 км отремонтирован по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году. Сумма контракта составила 59,66 млн руб.

Как доложили губернатору министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский и первый заместитель Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области Константин Громенко, гарантийный срок верхнего слоя покрытия составляет четыре года, знаков с применением световозвращающего материала первого класса – пять лет, сигнальных столбиков – два года, металлического барьерного ограждения – пять лет, а горизонтальной разметки – шесть месяцев.

В процессе обсуждения губернатору продемонстрировали работу новой дорожной лаборатории и перспективные технологии в сфере контроля качества ремонта дорог. Теперь испытания и контроль качества будут проводить на этапе проектирования.

«У нас строгость контроля при приёмке – высокая, строгость контроля гарантийных объектов – высокая, а дефектов выявляем много. Хочется уже, чтобы дефектов было поменьше. Необходимо обратить внимание на контроль в ходе самих ремонтных работ, начиная с соблюдения технологий на асфальтобетонных заводах», — подчеркнул Андрей Травников.

По словам Анатолия Костылевского, переход на новый ГОСТ в 2021 году позволит увеличить срок эксплуатации дорожного полотна.

«Основное внимание подрядчиков министерство сегодня концентрирует на недостаточности геометрических параметров и качестве асфальтобетона по уплотнению и водонасыщению, а по земполотну – на грунтах ненадлежащего качества. 16 организаций были внесены в список неблагонадёжных за восемь месяцев 2021 года», – рассказал министр.

Как пояснили в правительстве Новосибирской области, существующие технологии не позволяют в полной мере оценить качество и объёмы работ из-за их дискретности и большой трудоёмкости. Чтобы частично решить эту проблему, в регионе заработали передвижные лаборатории, которые помогают оперативно получить информацию о геометрических параметрах дороги на этапах строительных работ и в период их эксплуатации. Дорожная сеть контролируется с помощью получаемых параметров – это прочность дорожного покрытия, поперечный уклон, продольная ровность, коэффициент сцепления колеса с проезжей частью, поперечная ровность (колейность), а также наличие дефектов проезжей части и земляного полотна. Однако это не позволяет контролировать объёмы слоёв дороги — для этого нужны сплошные цифровые методы.

Сейчас ТУАД развивает технологии оценки качества при помощи построения высокоточной цифровой модели местности (ВЦММ) – цифрового двойника автодороги. Наиболее перспективные методы построения ВЦММ – лазерное сканирование и съёмка с беспилотных летательных аппаратов. Они позволяют контролировать состояние дороги начиная с проектно-сметной документации до объёмов укладки материалов и мониторинга дефектов.

Управление уже разработало план мероприятий по усилению контроля за качеством автомобильных дорог до 2024 года.

Как подчеркнули в пресс-службе правительства Новосибирской области, реализация мероприятий, направленных на повышение качества дорожных работ – важное направление деятельности региональных властей.

Напомним, в августе правительство Новосибирской области направило 180 млн руб. на ремонт дорог в областном центре из поступивших региону федеральных средств.