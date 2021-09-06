Мэрия Новосибирска через суд потребовала долг за аренду земли под кафе у метро Октябрьская

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск мэрии Новосибирска к ООО «Веста» на сумму более 700 тысяч рублей. Такой долг компания накопила за аренду земли под неработающим с момента постройки кафе рядом со станцией метро «Октябрьская» в Новосибирске.

Мэрия города Новосибирска обратилась с иском в Арбитражный суд Новосибирской области о взыскании с ООО «Веста» 703 120 рублей 89 копеек задолженности по договору аренды земельного участка. В 2014 году между муниципалитетом и ООО «Веста» был заключен договор аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта. На арендованной территории был построен трехэтажный павильон под кафе (закусочную), которое не проработало и дня. Арендная плата за земельный участок все эти годы вносилась исправно, но в ноябре 2019 года платежи прекратились. На ситуацию не повлияла даже отсрочка арендной платы в связи с введением на территории области режима повышенной готовности, связанного с пандемией коронавируса. «Как утверждает мэрия города Новосибирска, ответчиком обязательства по внесению арендной платы надлежащим образом не исполнялись, в связи с чем у ООО «Веста» образовалась задолженность за периоды с ноября 2019 года по март 2020 года и с октября 2020 года по февраль 2021 года в размере 703 120 рублей 89 копеек, задолженность по дополнительному соглашению от 30.09.2020 № 2 в размере 21 794 рублей 56 копеек. В связи с нарушением ответчиком договорных обязательств мэрией города Новосибирска на образовавшуюся задолженность начислена неустойка, размер которой за период с 26.12.2017 по 01.03.2021 составил 58 616 рублей 71 копейка. Расчёт размера задолженности и неустойки судом проверен, признан верным», – говорится в решении суда. Арбитражный суд Новосибирской области полностью удовлетворил иск мэрии и постановил взыскать с ООО «Веста» задолженность по договорам аренды и неустойку.

Напомним, 9 августа Седьмой Арбитражный суд отменил решение первой инстанции об отказе в иске мэрии Новосибирска. Муниципалитет просил признать объект по улице Кирова у станции метро «Октябрьская» незаконной постройкой и снести его. Это здание в 2ГИСе отмечено как долгострой по адресу: ул. Кирова, 44. Строение площадью 763,7 кв.м., предназначенное под кафе (закусочная), находится в аренде ООО «Веста» (согласно сервису Rusprofile директор организации – Дмитрий Поспелов, учредитель Ксения Дедюхина) и пустует почти 10 лет.

Арбитражный суд Новосибирской области определил, что здание построено без нарушений и не создает угрозу жизни и здоровью граждан. Кроме того, срок исковой давности. В итоге, в иске мэрии было отказано. Тем не менее, Седьмой Арбитражный суд г. Томска отменил решение суда первой инстанции полностью и постановил принять по делу новый судебный акт. Стоит обратить внимание на то, что в составе судейской коллегии М. А. Фертиков. Это тот же судья, что принял решение о сносе здания в Первомайском сквере в Новосибирске, где работают рестораны Park Café и «Перчини».