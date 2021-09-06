ГЛОНАСС не помог новосибирскому регоператору отбиться от стомиллионного иска перевозчиков мусора

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск специализирующейся на вывозе мусора компании «Новосибирскспецтранс» к региональному оператору по обращению с ТКО, подконтрольной группе «ВИС» «Экологии- Новосибирск». Перевозчики требовали взыскать с оператора более 100 млн рублей по долгам за оказанные услуги.

Исковое заявление ООО «Новосибирскспецтранс» было подано в арбитраж в мае прошлого года. Компания требовала взыскать с регионального оператора около 120 млн рублей по долгам за вывоз мусора. «Экология-Новосибирск» в долгу оставаться не собиралась и подала к перевозчикам встречный иск на сумму 232,5 млн рублей – штрафные санкции. По версии регоператора, используемые им данные спутниковой системы ГЛОНАСС свидетельствовали о том, что перевозчик выполнял свою работу некачественно, допустив более 8 тыс. нарушений.

Напомним, летом 2019 года, в ходе пресс-конференции генеральный директор ООО «Экология-Новосибирск» Лариса Анисимова рассказала о выявленных многочисленных нарушениях в работе перевозчиков отходов, обнаруженных в ходе проверки. По ее словам, нарушения выявляли с помощью сверки данных, полученных через спутниковую систему ГЛОНАСС. «Первое – машины-призраки. Есть у нас в отчетах автомобиль, а навигационная система этой машины не показывает. То есть она где-то ходит, может, забирает где-то отходы, может, нет. Есть случай, когда целый месяц машина с большой степенью загрузки показывалась в отчетах, а по навигации она появилась на маршруте только в следующем месяце», — рассказывала тогда Лариса Анисимова.

Тем не менее, суд посчитал доводы, представленные в ходе процесса перевозчиком, убедительными: фактической выполнение работы должно быть оплачено. Доводы регоператора арбитраж не убедили, в том числе и потому, что «Экология-Новосибирск» предъявила перевозчику претензии лишь после того, как он потребовал расплатиться за работу. Исковые требования ООО «Новосибирскспецтранс» в итоге были удовлетворены, в удовлетворении встречного иска «Экологии-Новосибирск» суд отказал.

ООО «Новосибирскспецтранс» работает на новосибирском рынке обращения с ТКО с 2011 года, входит в состав нижегородской «МАГ Груп», одной из крупнейших российских компаний в сфере сбора, вывоза, утилизации и переработки твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора. Региональные партнеры компании «МАГ Груп» работают в Нижегородской, Пензенской, Свердловской, Брянской, Новосибирской, Самарской областях и Карелии. Учредителем «Новосибирскспецтранса», по данным ЕГРЮЛ, является нижегородский бизнесмен Вадим Киселев.