В традиционной рубрике «Континента Сибирь» «Бизнес-книга месяца» генеральный директор компании «Нео-Пак», экс-глава «Сибирского берега» Александр Ладан рассказал о книге Чарльза С. Джейкобса «Нейроменеджмент».

— Честно скажу, книги, о которых я хотел бы рассказать, — из серии «взрыв мозга». Читаются сложно. А все потому, что думать нужно.

Итак, Чарльз С. Джейкобс. «Нейроменеджмент. Почему не работает мотивация методом кнута и пряника?»

Книга действительно интересная. На многие традиционные вещи в менеджменте заставляет посмотреть не просто по иному, а переворачивает их «с ног на голову». Разрыв шаблона гарантирован.

Спойлер: все самое важное и «вкусное» — на 110-й странице в сжатых тезисах. Но я ими по понятным причинам делиться не буду.

Благодаря книге я нашел научное объяснение тому факту, что многие неглупые и образованные люди, используя традиционные управленческие инструменты, все же не становятся хорошими руководителями.

Игры разума. Их вина. Все же мозг человека устроен гораздо сложнее, чем мозг «собаки Павлова».

Кстати, в 2002 году Нобелевскую премию по экономике получил психолог Дэниел Канеман (и это уникальный случай), исследование которого было посвящено нерациональному с точки зрения классической экономической теории поведению людей. Его книгу «Думай медленно. Решай быстро» я тоже читал.

Вторая книга, о которой я хотел бы рассказать, — это «Сумма технологии» Станислава Лема.

Не одной фантастикой жил человек. Книга представляет собой научпоп. Лем умудрился заглянуть в будущее и рассказал нам о нем. Я читал книгу почти мальчишкой (а написана она вообще в 1964 году) и потому не очень понимал, что в ней такого грандиозного? И только сейчас заценил по-настоящему масштаб.

Станислав Лем рассматривал несколько направлений развития человеческой цивилизации и определял технологии, которые послужат локомотивом развития. И прибавьте сюда юмор. Не мог он писать без него.

Сейчас интересно смотреть, что Лем угадал (или предвидел), а что — нет, и почему.

Например, польский фантаст считал, что невозможно создать интеллект, обыгрывающий гроссмейстеров в шахматы. Но это ситуационные мелочи по ходу, так сказать.

Интереснее всего сам Лем, с его эрудицией, логикой и насыщенностью жизни. Меня удивило при этом прочтении огромное количество советских источников, на которые автор ссылался, — вот уж правда, тогда мы ближе были к cutting edge мировой науки, что в биологии, что в кибернетике, что в астрофизике (ну или такое впечатление может сложиться из-за базы источников Лема). И совсем не устарела книга за почти 60 лет. Силен был поляк.

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