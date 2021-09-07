Какой бизнес-центр выбрать в Новосибирске?

Аренда офиса — вопрос, с которым сталкивался практически каждый предприниматель. Поиск удобного помещения зачастую занимает длительный период времени, и не всегда отзывы о зданиях совпадают с действительностью. Многие арендаторы закономерно выбирают площадки в бизнес-центрах, так как они предоставляют все необходимые условия для работы. «Континент Сибирь» обратился к представителям новосибирских компаний разных сфер бизнеса и узнал, насколько комфортные условия по факту обеспечивают выбранные ими бизнес-центры.

В опросе участвовали сотрудники компаний, расположенных в девяти известных бизнес-центрах Новосибирска разных классов: БЦ «Гринвич» (класс А), БЦ «Кобра» (класс А), БЦ «Кронос» (класс А), БЦ MOST (класс B+), БЦ «На Ленина» (класс В), БЦ «СитиЦентр» (класс А), БЦ «Время» (класс А), БЦ «Ланта-Центр» (класс B+), а также БЦ Double Hill (класс А).

По данным сайта N1, в бизнес-центре «Кронос», расположенном в Железнодорожном районе Новосибирска, аренда помещений осуществляется от 1,2 тыс. рублей в месяц за квадратный метр. 15-этажное здание расположено в 11 минутах от метро Площадь Ленина, год постройки — 2007-й.

По словам сотрудника торговой интернет-площадки Blizko, офис которой расположен в БЦ «Кронос», руководство центра обеспечивает арендаторов всеми необходимыми условиями: в офисах установлены кондиционеры, зимой помещения хорошо отапливают. В случае если у арендатора возникают какие-либо замечания к бизнес-центру, их рассматривают, и при необходимости устраняют причину дискомфорта.

«У нас есть техническая служба, сервисы по обслуживанию кондиционеров и другого оборудования. Замечания устраняются оперативно через службу заявок. Компания находится в бизнес-центре с 2009 года», — сообщил представитель Blizko «Континенту Сибирь».

Он добавил, что в здании и рядом с ним расположены заведения общественного питания, а также парковка, однако с ней возникают проблемы — внутренняя парковочная зона бизнес-центра платная, а на внешней мало машино-мест.

«При желании машину поставить можно, если приезжать пораньше. В 08:00–08:30 уже проблематично поставить автомобиль», — уточнил он.

Проблемы с отсутствием парковочных мест наблюдаются и в 10-этажном бизнес-центре класса А Double Hill, который находится в Центральном районе Новосибирска около театра «Глобус».

«С парковкой нереальная проблема. У нас были прецеденты, что машины сотрудников эвакуировали, потому что их некуда ставить. Но, наверное, это не является особенностью данного бизнес-центра, с такой проблемой, скорее всего, сталкиваются и другие здания, расположенные в центре города», — отметил «Континенту Сибирь» сотрудник компании PricewaterhouseCoopers.

В целом собеседник издания оценил условия бизнес-центра как комфортные. В помещениях БЦ имеются кондиционеры, обеспечиваются хорошая вентиляция, уборка. В здании находятся кафе, рестораны, вокруг также хорошо развита городская инфраструктура. На сайте БЦ указано, что внутри него имеются переговорные комнаты, конференц-залы и другое. Двухуровневая парковка рассчитана на 120 машино-мест. Сам бизнес-центр построен в 2009 году. По данным сайта Сremap.pro, арендная ставка составляет от 2 тыс. рублей в месяц за квадратный метр.

«Я бывала в бизнес-центрах класса А в других городах, и, наверное, наш БЦ в настоящий момент не дотягивает до такого уровня. Но в остальном все достаточно комфортно: у нас хорошие отношения с руководством БЦ, все просьбы рассматриваются, нам идут навстречу, но А-классом я его не назвала бы. Зданию больше 10 лет, оно устарело. За бизнес-центром следят, но не модернизируют. Например, системы кондиционирования хотелось бы полностью поменять, но пока ремонтируют все, что есть», — отметила одна из сотрудниц компаний, арендующих помещения в БЦ Double Hill.

Сложности с парковочными местами также отметили в юридической компании «Курсив», арендующей помещение в БЦ «СитиЦентр» А-класса, расположенном в Центральном районе города.

«Бесплатная наземная парковочная зона небольшая, поэтому ситуация с парковками сложная, как и везде в центре города. В бизнес-центре доступен платный подземный паркинг», — сказала PR-менеджер ЮК «Курсив» Елена Кудинова.

По словам собеседницы «Континента Сибирь», компания располагается в «СитиЦентре» с конца 2015 года. Напомним, что 24-этажное здание 2014 года постройки расположено возле НОВАТа, в пяти минутах от метро Площадь Ленина. Внутри центра имеются бизнес-кафе, супермаркет и барное пространство. Отопление и кондиционирование устроено так, что есть возможность локально настраивать температуру в офисе. По данным сайта Коммерческая.ru, арендная ставка помещений составляет от 900 рублей за квадратный метр в месяц.

Представитель компании «Алгоритм защиты» оценил уровень внутренней и внешней инфраструктуры бизнес-центра «Кобра» А-класса, расположенного в Железнодорожном районе Новосибирска. По словам специалиста, в здании установлена хорошая система кондиционирования, зимой также нет проблем с отоплением, и, несмотря на большие витражи в помещениях, температура внутри офиса комфортная.

В случае если в БЦ возникают перебои с водоснабжением во время испытаний в межсезонье и других ситуациях, об этом заранее сообщают. Если у арендаторов возникают замечания или проблемы на бытовом уровне, их оперативно устраняют. С парковочной зоной, как и в других бизнес-центрах, имеются сложности — подземная парковка БЦ вмещает 42 машины. Поскольку БЦ расположен напротив театра «Красный факел» на улице Ленина, вокруг много предприятий общепита разных ценовых категорий, в самом здании на последнем 25-м этаже расположен ресторан, из которого можно увидеть весь Новосибирск.

Стоимость аренды помещения в БЦ «Кобра», по данным N1, составляет 700–800 рублей за квадратный метр в месяц. Год сдачи в эксплуатацию — 2009-й.

Руководитель административного отдела компании Smart Consulting Светлана Зверева сообщила «Континенту Сибирь», что организация арендует в БЦ В+ класса «Ланта-Центр» целый этаж. Компания полностью отремонтировала «под себя» помещения, в связи с чем кабинеты соответствуют требованиями организации. Систему кондиционирования Smart Consulting также установила самостоятельно. Бизнес-центр расположен в Центральном районе города рядом с театром «Глобус» и станцией метро «Октябрьская».

«Для нас это удобная локация, так как рядом находится остановка общественного транспорта, а в 10–15 минутах ходьбы можно найти кафе и рестораны. В самом БЦ можно пообедать в столовой и кофейне. К сожалению, наземная парковка маловата. Если наши сотрудники приезжают в офис, например, к 10 утра, то могут быть трудности с поиском свободного места. Часть сотрудников Smart Consulting в летний период времени приезжают на велосипедах, но территория БЦ не оборудована велопарковкой», — уточнила Светлана Зверева.

Она отметила оперативность руководства бизнес-центра при решении хозяйственных вопросов, а также адекватную арендную плату, в которую входят расходы на коммунальные услуги и электроэнергию. По данным Авито, арендная стоимость за квадратный метр составляет 950 рублей.

Сотрудник компании Orange Business Services, арендовавшей до 2021 года помещение в 18-этажном бизнес-центре А-класса «Гринвич», положительно отозвался «Континенту Сибирь» о БЦ, лишь отметив, что внутри офисов было прохладно в межсезонье, когда кондиционеры уже отключили, но отопление еще работает. Рядом со зданием имеются предприятия общепита, однако сотрудник отметил, что хотел бы более развитую инфраструктуру. Парковочная зона бизнес-центра, расположенного в Железнодорожном районе Новосибирска, также имеет небольшой размер и платная, в связи с чем работники оставляли свой транспорт на близлежащих улицах.

Аренда 1 кв.м. в месяц в БЦ «Гринвич», по данным сайта office-nsk. ru, составляет от 1,5 тыс. рублей. Здание возведено в 2007 году.

Представитель компании «Дизайн-бюро № 1» отметил хорошую работу управляющей компании БЦ «Время» А-класса и оперативное решение вопросов, связанных с обслуживанием арендаторов.

«Все чисто, вовремя — в этом им нужно отдать должное. Кондиционеры, отопление — все работает, даже если и бывают какие-то отключения или профилактические моменты, то всегда предупреждают», — уточнил основатель компании Кирилл Дунаев.

Расположение 18-этажного бизнес-центра удобно как для сотрудников компании, так и для клиентов: здание заметно, иногородние клиенты легко ориентируются, в непосредственной близости находится станция метро «Октябрьская». Представитель компании сообщил о том, что рядом с БЦ мало заведений, где можно назначить деловую встречу. По его словам, на территории бизнес-центра имеется платная парковочная зона, и если не арендовать место, то с парковкой возникают проблемы.

«В целом, если говорить об арендной плате, то, наверное, по Новосибирску здесь средняя цена среди аналогичных бизнес-центров, но если сравнивать с Москвой и тем уровнем, который там предоставляют, то это более чем приемлемо для работающего бизнеса. Для бизнеса, который приносит деньги, на мой взгляд, это супервыгодно», — отметил собеседник «Континенту Сибирь».

Бизнес-центр построили в 2014 году. По данным сайта бизнес-центра, стоимость аренды за квадратный метр — от 760 рублей в месяц.

Сотрудники компании по подбору персонала Kelly Service отметили удобное расположение бизнес-центра «На Ленина» В-класса и хорошую инфраструктуру. В 10-этажном здании в офисах имеются кондиционеры и отопление, в аренду помещений «все включено». Представитель компании сообщил о сложностях с поиском парковочных мест: БЦ имеет подземную платную парковку для арендаторов, где ограниченное количество мест, однако клиентам организаций приходится оставлять транспорт вдоль улицы Ленина. По данным сайта office-nsk. ru, аренда офисов составляет 900 рублей за квадратный метр. Здание 2004 года постройки.

Бизнес-центр MOST класса В+ 2015 года постройки расположен недалеко от станций метро «Площадь Ленина» и «Октябрьская». В 12-этажном здании имеются подземный паркинг, конференц-залы, фитнес-услуги. По словам сотрудника компании Kotra, арендующей помещение в здании более пяти лет, бизнес-центр имеет удобное местоположение. Рядом с ним расположено много заведений общепита, остановка общественного транспорта находится в пяти минутах ходьбы от здания. Стоимость аренды 1 кв.м. в части помещений, по данным office-nsk. ru, составляет 1,2 тыс. рублей в месяц.