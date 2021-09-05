Налоговая банкротит новосибирскую «дочку» «Кузбасской топливной компании»

Межрайонная ИФНС № 21 по Новосибирской области потребовала признать несостоятельным новосибирскую дочку «Кузбасской топливной компании», специализирующейся на складировании угля «Новосибирской топливной корпорации».

Заявление ИФНС о признании «Новосибирской топливной корпорации» банкротом опубликовано на сайте арбитражного суда Новосибирской области. Сумма исковых требований составила около 630 тыс. рублей. Дата рассмотрения заявления пока не назначена.

Причины и сроки возникновения у предприятия налоговой задолженности в карточке дела не указываются. Однако за последние два года «Новосибирская топливная корпорация» подала в арбитраж около сотни исков с требованием взыскания оплаты ее услуг с контрагентов, муниципальных предприятий ЖКХ региона. В карточке компании в сервисе Rusprofile также указывается, что размер дебиторской задолженности предприятия составляет более 50% от величины его активов.

ООО «Новосибирская топливная корпорация», дочернее предприятие «Кузбасской топливной компании», было создано в ноябре 1997 года по решению главы администрации Новосибирской области. Предприятие специализируется на снабжении углем муниципальных предприятий региона, располагает собственными складскими помещениями. «Основной задачей компании является грамотное распределение топливных ресурсов на весь период отопительного сезона для населения и коммунально-бытовых нужд Новосибирской области, чтобы ни один житель области не остался без теплого помещения осенью и зимой. ООО «НТК» лояльно относится к трудностям, возникающим в процессе оплаты поставляемого угля», — сообщается на официальном сайте корпорации.

«Кузбасская топливная компания» — производитель энергетического угля. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый угольный разрез, две обогатительные фабрики, формирующие единый производственный кластер в Беловском районе Кемеровской области. Штаб-квартира компании расположена в Кемерово. В 2019 году СМИ сообщали о том, что 67% компании — бывшего в свое время государственного унитарного предприятия — купил миллиардер Михаил Гуцериев.