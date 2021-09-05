Серебряный призер Европы возглавила «Федерацию пилонного спорта Новосибирской области»

Победитель российских соревнований и серебряный призер Европы по спортивному пилону, учредитель «Федерации пилонного спорта России» Вероника Павлова возглавила региональную общественную организацию «Федерация пилонного спорта Новосибирской области».

Сведения о регистрации «Федерация пилонного спорта Новосибирской области» внесены в ЕГРЮЛ, данные об учредителях организации и размер уставного капитала отсутствуют. Федерацию возглавила президент Вероника Павлова, являющаяся соучредителем «Федерации пилонного спорта России».

Вероника Павлова – уроженка Новосибирска, победительница Всероссийского кубка «Emotion», 2018, Всероссийских соревнований по спорту на пилоне ЦСПРСИП/POSA 2018, вице-чемпионка Европы POSA, 2017. В ее активе также победа в International Asia-Pacific Pole & Aerial Acrobatic Championship 2016 и место в топ-10 POSA Pole Sport World Championship 2017, Вадуц, Лихтенштейн. Является одним из тренеров новосибирской школы гимнастики и воздушной акробатики Avrora Reality.

Спортсменка уже не первый год организует соревнования по pole dance в регионе. Одним из последних состязаний стал открытый чемпионат и первенство Новосибирской области по спортивному пилону и воздушно-спортивной атлетике, прошедший в мае текущего года в городе Обь.