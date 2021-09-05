Новосибирский профсоюз работников промышленности отсудил взносы у завода «Тяжстанкогидропресс»

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск к заводу «Тяжстанкогидропресс» областной организации Российского профсоюза работников промышленности «Сиброспрофпром», требовавшей взыскать с предприятия более 750 тыс. рублей задолженности по взносам.

Решение по делу опубликовано на сайте арбитража. Как следует из документа, суд полностью удовлетворил требования, предъявленные «Сибропрофпромом» к «Тяжстанкогидропрессу», взыскав с предприятия более 700 тыс. рублей задолженности по профсоюзным взносам. Этот долг завод накопил за период с ноября 2018 года по июнь 2021 года. «Ответчик возражений по существу заявленных требований не представил, расчет истца не оспорил, доказательства оплаты задолженности в материалах дела отсутствуют», — уточняется в судебном решении.

Напомним, иск к заводу профсоюз подал в начале июля текущего года. По словам председателя «Сиброспрофпрома» Евгения Плахова, положенные к уплате взносы, которые работники перечисляли в профсоюзную организацию, руководство предприятия «куда-то дело». Напомним, финансовые трудности у «Тяжсмтанкогидропресса» начались летом 2020 года, когда в рамках банкротства основного акционера завода, ООО «Стиллайн», была инициирована процедура наблюдения. В компании, для которой завод стал основным поручителем по кредитам банка «БКС», конкурсное производство началась в конце 2020 года.

В июне 2021-го власти Новосибирской области добились подписания соглашений с банками-кредиторами «Тяжстанкогидропресса» и «Стиллайна», по которым кредитные организации приостанавливают судебные тяжбы с предприятиями. Однако ситуация на предприятии далека от стабильной. Как сообщает «Прецедент», в начале сентября сотрудники цехов «Тяжстанкогидропресса», где уже проходило сокращение персонала, получили уведомления о новом сокращении, предстоящем на заводе. сокращении: на этот раз числом увольнения значилось 25 сентября. «Вероятность, что всех сократят — очень большая», – отмечают работники завода.