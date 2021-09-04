Одиннадцать человек скончались от коронавируса в Новосибирской области за сутки

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом в Новосибирской области на 4 сентября, за сутки скончались ещё одиннадцать человек с COVID-19. Самым пожилым пациенткам было по 84 года.

Как сообщили в оперативном штабе, умерли мужчины в возрасте 53, 64, 68 и 70 лет и женщины в возрасте 58, 65, 71, 75, 82 лет, двум пациенткам было по 84 года. За сутки в регионе выявили 173 случая заболевания коронавирусом, а всего в регионе от коронавируса умерли 2 699 человек.

В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 1 869 пациентов, в том числе 22 ребенка. В отделениях реанимации находятся 162 человека. На ИВЛ – 16 пациентов

В Кузбассе за прошедшие сутки выявлен 171 случай заражения коронавирусной инфекцией, 6 пациентов скончались. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 9 317 человек.

Напомним, минздрав Новосибирской области принял решение вернуть к работе по основному профилю ещё две больницы, работавшие в режиме инфекционных госпиталей: ими стали больница скорой помощи № 2 и госпиталь ветеранов войн №2.