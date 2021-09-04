150 человек эвакуировали из-за пожара в бизнес-центре Новосибирска

В субботу, 4 сентября, из-за пожара в ресторане «Бургер Кинг» бизнес-центра «Бутон» в Новосибирске эвакуировали 150 человек.

Сообщение о возгорании в бизнес-центре поступило в МЧС в 13.26. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения из помещения фуд-корта шел дым. Специалисты звена газодымозащитной службы в первую очередь эвакуировали людей из кафе, где произошло возгорание вентиляции на площади три квадратных метра, а следом – всех посетителей бизнес-центра.

В ГУ МЧС сообщили, что на локализацию огня у пожарных ушло десять минут, столько же времени потребовалось для ликвидации открытого горения. В тушении огня участвовали 25 человек личного состава и 7 единиц техники.

Бизнес-центр «Бутон» находится на улице Красный проспект, 17/1. В здании располагаются рестораны «New Mexico», «Бургер Кинг», «R.A.G.U.», «Гриль и Бутыль», магазин косметики «Хитэк», салон оптики «Хрусталик», сеть студии цветов «Ля Роз» и аптека «54 плюс».