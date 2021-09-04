В Новосибирской области сохранится жаркая погода

Сюзанна Закарян
 
погода в Новосибирске
Фото Михаила Перикова

Летняя погода задержится в Новосибирской области до 8 сентября. До середины следующей недели температура воздуха составит +26 градусов.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в понедельник, 6 сентября, дневная температура воздуха в Новосибирской области составит +28 градусов, а 7 сентября, во вторник, ожидается +26 градусов.

Жаркая погода – +26 градусов – сохранится и в среду, 8 сентября. При этом ночью столбик термометра не опустится ниже +16 градусов. Осадки в эти дни не ожидаются.

Похолодание придет в Новосибирскую область 9 сентября, в четверг – ожидается +17 градусов днём и небольшой дождь. Ночью температура воздуха составит +13 градусов.  В пятницу в регионе сохранится такая же температура.

Напомним, ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть рассказал о начале отопительного сезона. Он сообщил, что отопительный сезон планируется начать после того, как температура воздуха в течение пяти дней подряд не будет превышать +8 градусов.

 

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