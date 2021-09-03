Новосибирский ученый рассказал о влиянии вакцины от COVID-19 на иммунитет

Научный сотрудник Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН, кандидат биологических наук Сергей Седых рассказал «Континенту Сибирь», как вакцина от коронавирусной инфекции влияет на иммунные способности организма и чем полезно ревакцинирование.

Ученый отметил, что смысл вакцины в том, чтобы усилить специфический иммунитет человека против определенного агента (вируса). Поэтому, когда говорят, что вакцина снижает иммунитет – это, безусловно, миф.

«Механизм действия вакцины сам по себе работает не для того, чтобы снижать иммунитет. Ведь от гриппа ежегодно вакцинируются 40-60 млн жителей – и иммунитет от этого не снижается. Например, в последние годы эпидемии гриппа у нас в стране не было, в том числе и потому что у нас высокий уровень вакцинированных, иммунная система которых защищает организм от вируса», — поделился Сергей Седых.

Сейчас, по словам ученого, новосибирцы начали активно вакцинироваться, и по его ощущениям, эффект от ревакцинации – то есть повторного вакцинирования, слабее, чем от введения первой дозы вакцины.

«Это происходит потому, что мы фактически второй раз даем решить задачу нашему организму, которую он уже решал. Но то, что люди после вакцинации намного легче переносят болезнь – это точно», — добавил он.

Также, по словам ученого, чтобы борьба с коронавиусом была более эффективной, на его взгляд, стоит вакцинировать в течение 3-6 месяцев всех, кто перенес болезнь — коронавирус. Потому что титры антител, которые сохраняются в организме человека после болезни – один из показателей иммунной системы. К тому же есть люди, у которых антитела вообще не вырабатываются. Но у таких людей, как правило на высоком клеточный иммунитет.

«У некоторых людей в организме есть антитела к старым формам коронавирусов, которые вызывали вирусные заболевания в доковидное время. Известно, что 1% детей в Новосибирске, госпитализированных с ОРВИ, болели именно старыми формами коронавирусов. А если дети болели, значит и взрослые тоже. Но защищают ли нас те антитела, что образовались несколько лет назад, — это сейчас невозможно проверить. Поэтому я в ближайшее время планирую ревакцинироваться», — пояснил эксперт, посоветовав новосибирцам продолжать соблюдать профилактические меры для снижения риска заболевания COVID-19 — вакцинироваться и ревакцинироваться, а также носить маски.

Добавим, ранее ученый спрогнозировал, что ждет новосибирцев в сентябре и удастся ли избежать четвертой волны.